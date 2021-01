grande-fratello-vip,-pierpaolo-accusa-la-famiglia,-giulia-scoppia-in-lacrime-e-giacomo-urtis-lancia-strane-insinuazioni:-tutto-quello-che-sta-succedendo

Spread the love

Pierpaolo Pretelli sta attraversando un periodo decisamente tormentato all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Nonostante la sua relazione con Giulia Salemi sia per loro frutto di serenità e soddisfazione, venti di tempesta stanno spirando contro la coppia che sta trovando la strada sbarrata da un ostacolo non del tutto prevedibile: la famiglia di Pierpaolo.

Il concorrente della casa si è dovuto confrontare con le resistenze della madre che si è dimostrata riluttante sul suo rapporto con Giulia Salemi, invitando il ragazzo ad assumere un contegno più misurato, specie avendo un bambino a casa che potrebbe vederlo. Anche il fratello di Pierpaolo, Giulio, ha manifestato un certo scetticismo verso la neonata coppia, affermando di preferire Elisabetta Gregoraci all’influencer.

Angustiato dalla situazione, Pierpaolo si è sfogato lamentandosi della sua famiglia:

“Giudicano basandosi sul nulla. Se tu come madre vedi che sto bene, perché devi fare preferenze? E anche mio fratello fa delle preferenze se dice che Elisabetta è migiore. Che roba è? Pessima, mamma mia. Stiamo all’asilo? E dire che li ho chiamati dieci volte prima di entrare assicurandomi che non intervenissero e che mi lasciassero vivere le mie esperienze senza condizionamenti. Già in passato si sono intromessi quando volevano che studiassi all’università e li ho accontentati. Ora basta! Devono lasciarmi vivere la mia vita.”

Il supporto di Giulia a Pierpaolo non è tardato ad arrivare senza però nascondere un certo dispiacere: “Io cerco di sdrammatizzare per proteggere me e te, ma è umiliante come donna.”

Giulia è scoppiata in lacrime ed ha confessato a Pierpaolo:

“Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla. Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa. Vedrai che si ricrederanno.”

Nonostante Pierpaolo avesse rinnovato esplicitamente l’invito alla famiglia di astenersi dal rilasciare interviste, le ingerenze di Giulio Pretelli nella sfera privata del fratello sono continuate ieri a Pomeriggio Cinque.

Ieri da Barbara d’Urso, Giulio, imperterrito, ha ribadito di preferire Elisabetta Gregoraci come compagna per il fratello e che alla famiglia non sarebbero piaciute alcune scene di intimità della coppia.

Giacomo Urtis, però, non ci sta e rimprovera Giulio per le reiterate ingerenze nella coppia Pierpaolo – Giulia, suggerendo che le sue critiche celerebbero la volontà di farsi pubbicità per andare nelle varie trasmissioni. Ecco le parole di Giacomo Urtis:

“Anche perchè tu, Giulio, sei cresciuto coi followers su Instagram, hai preso la spunta blu di certificazione del profilo, vai ospite nelle trasmissioni. Vuol dire che esporti ti piace.”