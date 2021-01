Grande Fratello Vip 5: tra due ex concorrenti è scoppiato l’amore? L’indiscrezione a Mattino 5

Mattino 5 lancia una vera e propria bomba di gossip sul Grande Fratello Vip 5. La puntata di ieri sera del GF Vip 5, infatti, è stata ricca di confronti, di colpi di scena e, soprattutto, ha visto l’uscita di un altro concorrente. Mario Ermito, infatti, uno degli ultimissimi gieffini entrati nella casa, non è riuscito a passare il televoto. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto il confronto che tutto il pubblico voleva.

Eppure pare che dinamiche ben più “bollenti” accadano al di fuori della casa e, precisamente, tra due ex gieffini. Come già detto, nella puntata di oggi di Mattino 5, infatti, uno degli ospiti di Federica Panicucci ha lanciato uno scoop choc. Due ex gieffini starebbero portando avanti un flirt da diverso tempo. L’ospite in questione, ovvero Andrea Franco Alajmo, noto paparazzo, avrebbe dichiarato:

C’è un gossip nuovo. Una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda! fonte: novella2000.it

In studio è partito subito un fermento di ipotesi e supposizioni. Fra le più accreditate, quella che vorrebbe il flirt niente di meno che tra Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, e Filippo Nardi. Quest’ultimo, infatti, è stato squalificato proprio per le parole forti e i commenti irripetibili all’indirizzo della Ruta. Espressioni per le quali Guenda Goria era rimasta visibilmente indignata. Insomma, se la coppia dovesse essere questa, avrebbe ragione Alajmo ad aver affermato, nel corso della puntata di Mattino 5, che sarebbe forse il duo più assurdo finito insieme come coppia!

E sa davvero fosse così? Non ci resta che aspettare che le foto di cui parla Alajmo a Mattino 5 vengano mostrate. E poi Alfonso Signorini affronterà questa vera e propria chicca di gossip nel corso delle prossime puntate? Staremo a vedere.