grande-fratello-vip-5:-aria-di-crisi-per-pierpaolo-pretelli-e-giulia-salemi?

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, che ha visto il confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci e un intervento nella discussione anche da parte di Giulia Salemi, sembra che nella neo coppia del reality ci sia aria di crisi.

Ieri pomeriggio, infatti, Pierpaolo Pretelli, dopo un colloquio con la psicologa sulla sua situazione sentimentale, avrebbe avuto un confronto con la Salemi. Un confronto per chiarire meglio la natura del loro sentimento. Dopo aver portato la Salemi in sauna, dunque, Pierpaolo avrebbe fatto questo tipo di discorso:

Secondo lei (la psicologa, ndr.) il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è. A parere di…Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato d’istinto, quindi non proprio da uomo, ma di istinto più necessario. Capisci a me. Nel senso, oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo, qui. Quello che mi dico è che forse avremmo dovuto aspettare ancora un po’ per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire alla famiglia. Non metto in mezzo il parere del pubblico, che lascia il tempo che trova.