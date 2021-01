gf-vip,-pierpaolo-pretrelli:-“con-elisabetta-ho-sbagliato”

A quale conclusione sono arrivati Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta confrontandosi e confidandosi nella stanza arancione della casa del Grande Fratello Vip? Parlando di Elisabetta Gregoraci L’ex velino ha detto che…

Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta parlano nella stanza arancione. I due amici del Grande Fratello Vip stanno discutendo della situazione sentimentale dell’ex velino di striscia la notizia. Andrea ha imparato a conoscere il coinquilino in questi quattro mesi abbondanti di convivenza e ha perfettamente capito cosa gli passa per la testa e nel cuore.

Sa anche, e lo sottolinea, che quello che lui sta vivendo con Giulia Salemi lo sta vivendo davvero con sentimento. Sa perfettamente che il ragazzo è sincero ma gli pone anche una domanda: “Quello che stai vivendo qui dentro lo vivrai anche fuori?“.

Leggi anche: GF Vip shock, Andrea Zelletta lascia la Casa: fan in ansia

Cosa avrebbe dovuto fare con la Gregoraci?

Il discorso inevitabilmente cade anche su Elisabetta Gregoraci, per la quale Pierpaolo aveva completamente perso la testa. Da quando la ex moglie di Flavio Briatore, lo scorso 11 dicembre, è uscita dalla casa più spiata d’Italia per tornare alla vita “normale“, lui si è buttato tra le braccia della Salemi.

Una cosa a questo punto l’amico gli fa presente: “È passato davvero poco tempo tra l’una e l’altra”. Pretelli allora si giustifica: “Ho sbagliato quando lei è andata via. Li dovevo essere più cinico, realista, razionale”.

Andrea gli fa infatti presente che era già da un mese e mezzo che tra di loro era cambiato tutto, “che comunque tu ti eri raffreddato perché vedevi che dall’altra parte non c’era niente. Tu da uomo hai cercato di trasformare il trasporto in altra direzione. Con i se e con i ma si possono fare poi tanti ragionamenti, tu puoi andare e dire: se avessi, se l’avessi fatto. Non lo puoi dire. chi poteva immaginarsi l’ingresso di Giulia?“

Allora Pierpaolo aggiunge: “Io credo nella teoria che nulla accade per caso. Se il GF fosse finito il 7 dicembre io non l’avrei mai conosciuta qua…”

Potrebbe interessarti: GF Vip, Pretelli batte Zelletti: la classifica “lunghezze” della Gregoraci