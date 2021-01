Flavio Briatore sa come risolvere le vaccinazioni: L’idea è geniale

Spread the love

Flavio Briatore tramite il suo profilo Instagram è tornato a parlare dell’attuale situazione politica in Italia e lancia la sua innovativa idea.

Flavio Briatore (Instagram)

Flavio Briatore è un famosissimo imprenditore e manager d’azienda. Negli anni è diventato un personaggio dalla fama incommensurabile e la sua vita privata ha da sempre appassionato i lettori di cronache rosa.

La sua storia più famosa è quella con la showgirl Elisabetta Gregoraci, con la quale ha anche avuto un figlio il piccolo Nathan Falco. La loro relazione però si interruppe e i due inizialmente non rimasero in buoni rapporti.

Tuttavia soprattutto nell’ultimo periodo i due sembravano aver riallacciato il loro rapporto e, dopo l’apparizione di Elisabetta al Grande Fratello VIP, hanno anche trascorso le festività insieme loro due ed il piccolo Nathan.

Recentemente Flavio è tornato a far parlare di se per il controverso video che ha condiviso sulla sua pagina Instagram. In questo video parlava a ruota libera dell’attuale crisi di governo e si schierò dalla parte di Matteo Renzi. Questo fece molto scalpore e oggi ha deciso di tornare a dire la sua, usando i suoi soliti mezzi.

Flavio Briatore e l’idea dei vaccini nei teatri

Flavio Briatore grazie alla sua fama vanta un discreto seguito sui social. Il suo. profilo Instagram ad esempio conta quasi 1 milione di follower, un numero decisamente elevato. Su questo social network l’imprenditore condivide spesso dei video in cui, sempre davanti al suo fedele computer, esprime la sua opinione riguardo alle notizie più importanti.

L’ultima volta che parlò diede ragione a Matteo Renzi sul dare la sfiducia al governo perché a detta sua anche in un momento di pandemia se il governo non si dimostra all’altezza bisogna cambiare. Questo suscitò la reazione dei suoi follower ed oggi è tornato a parlare.

Lo fa pubblicando un altro post sulla sua pagina spiegando i suoi motivi e torna a difendere Renzi dichiarando che se oggi ci sono 20 miliardi a disposizione della sanità è soprattutto merito suo.

In particolare parla di risparmio a livello finanziario, facendo riferimento ai padiglioni Primula di un famoso architetto in cui il governo vuole vaccinare la popolazione. Secondo l’imprenditore sarebbe uno spreco di soldi in quanto ne vogliono costruire 1500 dal costo di quasi 100 mila euro l’una.

Adesso con le strutture vuote secondo Flavio questo lavoro si potrebbe fare nei teatri, nei centri commerciali che il week end sono chiusi o nelle scuole. Un’idea da prendere con le pinze ma che comunque potrebbe essere davvero una soluzione che taglierebbe nettamente le spese.