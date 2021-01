Home » Tv » Mattino 5 » Federica Panicucci in lacrime si sfoga

Federica Panicucci, nota per il suo approccio professionale al lavoro, questa volta non ce l’ha fatta a trattenersi. Durante l’ultimo episodio di Mattino 5 la conduttrice è esplosa.

Federica Panicucci ha stupito il pubblico di Mattino 5 con una reazione molto forte ed emotiva.

Da diverse settimane durante il programma una buona parte è dedicata ad uno dei casi di cronaca più scabrosi degli ultimi anni: il caso Genovese.

Nonostante il programma sia noto per essere un varietà mattutino molto leggero, la conduttrice ha deciso di dare molto peso all’evento, soprattutto per creare movimento nell’opinione pubblica su un giro che, ovviamente, non riguarda solo il caso Genovese.

Lo sfogo di Federica Panicucci sul caso Genovese

“Il quadro è terribile”, quasi in lacrime la conduttrice commenta esasperata le ultime notizie riguardo il caso.

Le feste a base di alcol, prostituzione e droga tra uomini dell’ “alta società” italiana sono molto più comuni di quanto si pensi e quello dell’imprenditore Genovese è uno spicchio di una realtà drammatica.

La testimonianza di una vittima giovanissima ha fatto scattare la conduttrice, causandole una reazione particolarmente emotiva. La ragazza vittima del viscido giro di prostituzione intervistata ha solo 18 anni e per la Panicucci è inconcepibile.

Opinionisti, pubblico e conduttrice ogni giorno devono fare i conti con gli aggiornamenti su un caso che sta sconvolgendo tutti. Dalle ultime news pare che l’uomo preferisse le ragazze particolarmente giovani, meglio ancora se minorenni.

“Non potevamo fare diversamente, è un caso importante che dovevamo seguire“.

La conduttrice ha concluso il suo sfogo difendendo e complimentandosi con gli autori e lo staff del programma che ha deciso di schierarsi dalla parte dell’informazione e divulgazione di notizie di un caso così importante.