Eleonora Pedron suprema in bikini: prova costume pienamente superata! – FOTO

La bellissima showgirl, attrice, ex modella italiana e Miss Italia dell’anno 2002 pubblica una foto in costume da bagno: eccola!

Indossa un bikini rosa, degli orecchini appariscenti e diversi bracciali fini e raffinati.

La sua bellezza è inconfondibile ed apre a tutti la sfida di riuscire a smettere di guardarla!

L’inquadratura da dietro le risalta in lato B e la scelta è stata molto apprezzata dal suo pubblico maschile e non solo: quasi 4.000 mi piace e più di 60 commenti in un’ora.

Lo scatto, oltre a far salire la temperatura e l’invidia, fa tornare una gran voglia di estate!

Eleonora Pedron e il mondo dello spettacolo: “Sembrava tutto così irraggiungibile“

Nel corso di un’intervista, Eleonora Pedron ha raccontato cos’era per lei il mondo della televisione durante la partecipazione al concorso di bellezza nazionale: “Il mondo della tv era per me una scatola in salotto con all’interno delle persone che facevano delle trasmissioni o recitavano: la vedevo molto lontana da me, nata e cresciuta in un paesino di campagna. Sembrava tutto così irraggiungibile“.

Successivamente spiega anche il rapporto che ha con un’altra delle sue grandi passioni, cioè la recitazione: “Mi è sempre piaciuto recitare. Subito dopo aver vinto Miss Italia ho frequentato anche diverse scuole, ma è un lavoro che ti porta spesso a essere lontana da casa. A quel tempo non volevo perdermi nemmeno un attimo della crescita dei miei figli“.

E ancora: “Alla fine ho scelto di diventare madre e di mettere da parte tutto questo“.