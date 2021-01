Detox, prova questa semplice tisana a base di tè verde per purificarti dopo Natale

Spread the love

Se in questo periodo state cercando di disintossicarvi dagli eccessi delle festività, potete provare una bevanda detox perfetta per l’inverno, che contribuirà a farvi sentire un po’ più leggeri, anche se nelle ultime settimane avete esagerato un po’ troppo con cibi e bevande. Si compone di pochi ingredienti ed è molto semplice da preparare.

Volete sperimentare una bevanda disintossicante utile a liberarvi dalle tossine, buona ma anche utile a riscaldare queste fredde giornate invernali?

Vi presentiamo allora una ricetta a base di tè verde e gelsomino, arricchita con foglie di menta e succo di limone che arriva dall’India (l’ha proposta la rete televisiva The Times Now come tisana detox post festività natalizie).

Vediamo come si prepara.

Ingredienti per 4 persone

Acqua – 2 tazze

Tè verde in foglie – 1/4 tazza

Foglie di gelsomino essiccate – 1/2 tazza

Foglie di menta – 1/2 tazza

Succo di limone – 1/3 di tazza

Miele – 1/3 di tazza

Preparazione

Fate bollire l’acqua in una pentola, aggiungete il tè verde e lasciate ancora sul fuoco per circa 2 minuti. A questo punto inserite anche le foglie di gelsomino e di menta lasciando per un altro minuto.

Fate stiepidire, filtrate e infine completate la ricetta con succo di limone e miele (meglio metterli quando la bevanda non è bollente per evitare che perdano le loro proprietà).

Se non trovate le foglie di gelsomino secche, potete utilizzare anche direttamente il tè verde al gelsomino e poi aggiungere gli altri ingredienti.

Benefici

Ogni ingrediente presente in questa semplice ricetta offre diversi benefici. Il tè verde è una bevanda che favorisce la disintossicazione e la perdita di peso (ovviamente associato ad una sana alimentazione e a della moderata ma costante attività fisica).

La presenza del gelsomino, poi, arricchisce la bevanda di effetti lenitivi sull’organismo ma offre anche per un certo grado di relax per la mente (favorito anche dal suo profumo inebriante). La menta, invece, ha proprietà disinfettanti, digestive e rilassa l’intestino mentre il limone è depurativo e remineralizzante.

Il miele infine ha proprietà antibatteriche, antivirali e antinfiammatorie.

Se vi piace il gusto e il profumo del gelsomino è indubbiamente da provare subito!

Fonte: Times Now

