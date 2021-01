coronavirus-nel-mondo:-verso-i-2-milioni-di-morti.-in-cina-contagi-in-aumento

Covid, nel mondo 2 milioni di vittime. Superati i 93 milioni di casi

Ha superato quota 93 milioni il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo dall’inizio della pandemia, di cui 51,3 milioni guariti. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins, che riporta anche 1,99 milioni di decessi totali legati al nuovo coronavirus. Il Paese più colpito al mondo in termini assoluti dal Covid-19 sono gli Stati Uniti, con 23,2 milioni di contagi e 388 mila decessi. Seguono l’India e il Brasile.

Cina, nuovo record di casi da 10 mesi: 144 in un giorno

La Cina ha riportato il maggior numero di casi giornalieri di Covid-19 in oltre 10 mesi. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, le infezioni di ieri sono state 144, in aumento sulle 138 di mercoledì, segnando il numero più alto dai 202 casi del primo marzo. I contagi importati sono nove, mentre quelli domestici 135, di cui 90 nella provincia di Hebei che circonda Pechino. Altri 43 casi sono stati segnalati nello Heilongjiang, con le province di Guangxi e Shaanxi che ne hanno riportato uno ciascuno. Le autorità sanitarie cinesi hanno fatto sapere che al momento sono circa mille le persone ricoverate in ospedale per coronavirus.

Usa, le compagnie aeree stanno con Biden: “Sì all’obbligo di mascherina”

Un gruppo di compagnie aeree americane appoggia ufficialmente la proposta della futura amministrazione Biden di obbligare, su tutto il territorio nazionale, l’uso di mascherine come protezione dal Covid. La Airlines For America, che rappresenta le maggiori compagnie, lo ha annunciato in una lettera inviata al prossimo presidente degli Stati Uniti. L’obbligo riguarderà tutte le persone di almeno due anni di età e sarà valido “fino a quando durerà la pandemia”

“Venite, diamo il vaccino”: a New York folla in strada per una fake news

Caos a New York dopo la diffusione di una fake news secondo la quale sarebbero state disponibili dosi extra di vaccino anticovid: in migliaia hanno affollato le strade della grande mela alla ricerca delle dosi. Alcuni messaggi diventati virali online sostenevano che diverse centinaia di dosi sarebbero state distribuite al Brooklyn Army Terminal entro giovedì sera e che ogni cittadino adulto sarebbe stato il benvenuto, che avesse avuto un appuntamento o meno. C’è una forte domanda per il vaccino, che nello stato di New York è attualmente disponibile solo per le persone che hanno compiuto 65 anni, per gli operatori sanitari e per coloro che svolgono alcune professioni chiave, come i poliziotti e gli insegnanti.

Regno Unito, vittime in calo ma sempre sopra quota mille

Calano ma restano sopra quota 1000 i morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, alle prese con la variante inglese, più aggressivamente contagiosa, del virus. Secondo i dati diffusi in serata, i decessi giornalieri si attestano a 1248 contro il record di 1564 di ieri; mentre i casi censiti si stabilizzano sotto i 50.000, da 47.525 a 48.682 grazie ai primi effetti del lockdown reintrodotto 10 giorni fa dal governo Tory di Boris Johnson, lontano dai picchi di ben oltre 60.000 della settimana scorsa. I tamponi rimangono intanto oltre i 600.000 al giorno, mentre rallenta il ritmo d’incremento dei ricoveri negli ospedali dove si contano comunque a milioni negli ultimi 2 mesi i pazienti in lista d’attesa per altri servizi medici. Con alcuni nosocomi di Londra – stando a quanto riferisce il giornale progressista Guardian – costretti in questi giorni a trasferire pazienti in altre città come Newcastle e piani d’emergenza (se la curva non si fletterà rapidamente) sul possibile spostamento e assistenza in alberghi o strutture non ospedaliere di persone ricoverate per patologie meno gravi.

L’epidemia accelera in Brasile, terzo giorno con più di mille morti

Terzo giorno consecutivo con oltre mille morti per il Brasile, uno dei paesi più colpiti da Covid al mondo: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.131 per un totale di 207 mila vittime, come riferito dal ministero della Salute. I nuovi casi di contagio sono quasi 68 mila, il secondo numero più alto dal 17 dicembre (69.830) e solo superato il 7 gennaio quando si registrò il record di 87.840 casi. Nel Paese è stata individuata una nuova variante del coronavirus e proprio per questo motivo la Gran Bretagna ha deciso di impedire voli dall’intero Sud America, Capo Verde e Portogallo. Il ministro della Salute ha fatto invece sapere che il vaccino cinese Sinovac non ha problemi di efficacia e quindi, se le autorità lo autorizzeranno, farà parte del piano di vaccinazione nazionale.

Giappone, test di massa a Hiroshima

Il dipartimento di Hiroshima (Giappone occidentale) si sta preparando a lanciare la prima campagna di test del coronavirus su larga scala, rivolta a 800.000 persone, hanno annunciato venerdì le autorità locali. “Vogliamo identificare i casi positivi prima possibile per prevenire la diffusione del virus”, ha detto all’Afp Kazuhiro Saito, un funzionario del dipartimento. I test saranno praticati su volontari che vivono o lavorano in determinati quartieri della città, che ha una popolazione di circa 1,2 milioni di abitanti. Undici dipartimenti giapponesi, ma non Hiroshima, sono attualmente in uno stato di emergenza che durerà almeno fino al 7 febbraio, poiché il Giappone sta vivendo la peggiore ondata di infezioni dall’inizio della pandemia. Il Giappone è stato criticato in passato per la sua strategia di testare un numero limitato di persone, a differenza dei test di massa in altri Paesi. Gli esperti sanitari giapponesi hanno finora assicurato che i test mirati, combinati con la tracciabilità dei casi di contatto, sono un metodo più efficace. L’arcipelago è stato relativamente risparmiato dalla pandemia rispetto a molte altre regioni del mondo, con circa 4.100 morti per Covid-19 registrate nell’ultimo anno