comunali,-verri-(lega-giovani):-sala-vuole-i-candidati-di-plastica.

“Al Sindaco Sala occorre dare atto di una cosa: è un campione negli show, specie sui social. E la presentazione dei due candidati di plastica che dovrebbero guidare la sua lista non fa eccezione.”

Cosi Alessandro Verri, coordinatore Lega Giovani Lombardia e consigliere di Municipio 4 commenta la scelta di Sala di sponsorizzare i prossimi candidati della sua lista.



“Scelti con molta attenzione e calati d’alto per fare le belle statuine tra le schiere degli yes man (e yes woman, ci teniamo alla parità di genere!), di cui il primo cittadino è solito circondarsi.



Ma se si gratta sotto l’apparenza dei successi che Sala si attribuisce, spesso ottenuti da altri, la realtà è un po’ diversa. C’è una città stanca, stagnante, dove le periferie non vanno nemmeno nominate e dove i giovani faticano anche soltanto a permettersi un affitto.



La Milano che vedo come giovane che si candiderà al consiglio comunale è diversa: è davvero una moderna metropoli europea e mondiale, in grado di saper cogliere l’occasione della Brexit trasferire qui le sedi delle istituzioni europee e della finanza.



È una città che si riprende il suo spazio e la sua reputazione, ma soprattutto il suo ruolo storico: quello di terra delle opportunità dove, con la voglia di fare e credendoci, i sogni si realizzano.



Siamo stanchi degli spettacolini, con burattini e bamboline in bella vista.



Vogliamo rimettere il tema della casa al centro dell’agenda politica. Dando vere opportunità per i nostri giovani di costruirsi un futuro.



Puntare sulla creazione di hub innovativi nei luoghi di rigenerazione urbana per accendere la scintilla della creatività dei nostri ragazzi.



Faremo sì che non ci siano dei cittadini di serie a o di serie b, dando quindi alle periferie la centralità che in questi anni non hanno avuto.”