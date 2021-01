caterina-balivo-pronta-ad-“esplodere”

Caterina Balivo non ne può più. Vuole uscire, vuole tornare a muoversi come ha sempre fatto. Bella la casa, bellissima la sua famiglia ma l’ultimo scatto postato su Instagram nasconde un po’ di malinconia. Si sarà pentita di aver lasciato la televisione?

Da quando Caterina Balivo ha lasciato Vieni da me, lo scorso maggio, la vita le è cambiata. Ha voluto prendersi una pausa, portare avanti altri progetti personali, la sua famiglia. Una vita comunque frenetica che la conduttrice napoletana ha deciso di raccontare quotidianamente su social.

Dal primo buongiorno al mattino senza trucco al pranzo con i suoi figli, dal tempo libero per le vie di Roma fino alla buonanotte sotto le coperte. Caterina ci ha abituato a entrare in casa sua. L’ha con naturalezza, senza filtri. Nell’abbigliamento come nel mostrarsi anche senza un filo di rimmel piuttosto che con i capelli spettinati, da simpatica streghetta con i suoi due figli, Guido Alberto e Cora che la prendono in giro. Ma a tutto c’è un limite e l’ultimo scatto dice tutto…

Caterina si ‘prepara’ a non uscire di casa

Bella, bellissima ma anche riflessiva dentro la sua vasca da bagno. Caterina Balivo ci è sdraiata dentro, ha lo sguardo serio, un po’ imbronciato. Ma non si può non notare però il suo abbigliamento perfetto: giacca nera con top in pelle dello stesso colore, jeans stretto per mettere in mostra il suo corpo perfetto e tacco a spillo color oro.

Ma per i suoi fans, sono un milione e mezzo su Instagram, c’è anche una dida: “Prepariamoci ad un altro weekend fatto di “casa dolce casa”. La mia felicità in una foto…”. In effetti di felicità nella foto si vede affatto e i fan provano a tirarla sù con dei commenti pieni di dolcezza.

Quando tornerà in tv Caterina Balivo?

Caterina Balivo torna in tv? Sui social la conduttrice Rai ha continuato a rispondere ai propri fans di no, che non è ancora il momento. Ma nonostante lei continui a negare in Viale Mazzini stanno cercando di farla tornare. Per lei si starebbe studiando un programma nel weekend che le permetta così di non distrarsi troppo dalla sua famiglia.

Il giusto compromesso per farle cambiare idea e tornare a fare quello che a lei riesce benissimo.