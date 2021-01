carciofi-alla-romana,-alla-giudia-e-fritti

Ingredienti

12 pz Carciofi Romaneschi del Lazio Igp

2 pz Uova

Farina

Aglio

Prezzemolo

Menta

Limone

Olio di arachide

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Per preparare la ricetta, mondate tutti i carciofi e immergeteli via via in acqua acidulata con succo di limone.

Tritate 50 g di prezzemolo, 5 foglie di menta e 1 spicchio d’aglio, riunite tutto in una ciotola e condite con 2 cucchiai di olio, sale e pepe. Con uno scavino, private della barba 4 carciofi; farciteli con il trito poi accomodateli capovolti, uno accanto all’altro, in una pirofila dai bordi alti (ø cm 15). Salate e copriteli con una parte di acqua e due di olio di oliva.

Infornate a 160 °C per circa un’ora (carciofi alla romana).

Aprite a fiore 4 carciofi, premendoli sul tavolo; asciugateli, salateli e pepateli all’interno, cuoceteli per 10’ in tanto olio di oliva quanto basta per coprirli a metà;



voltateli e cuocete per altri 10’ (carciofi alla giudia).

Sbattete le uova con 2 cucchiai di olio, 2 di farina, sale e pepe. Tagliate i carciofi rimasti in 4 spicchi, immergeteli nella pastella e friggeteli nell’olio di arachide per



3’ (carciofi fritti).

Distribuite in ogni piatto i 3 tipi di carciofo e servite subito ben caldi.