can-yaman-infuriato:-i-fan-tremano

L’attore turco, attaccato dalle fan per il presunto flirt con Diletta Leotta, si arrabbia, pubblica un post con scritto “fatti miei. Punto” e poi chiude il suo profilo su twitter.

Nelle ultime ore Yaman è stato coperto di insulti e offese. Molte sue fan sono sul piede di guerra perché sognavano una love story tra Can e Demet Ozdemir, la co-protagonista della serie tv Daydreamer, e non approvano questo flirt con la conduttrice di Dazn.

Dopo l’indiscrezione di una storia tra l’attore turco e Diletta Leotta, ecco che si è scatenato il delirio con alcune fan dell’attore turco non l’hanno affatto presa bene, come afferma Biccy: sul suo profilo Twitter sono arrivati “cinguettii” tutt’altro che gradevoli, che lo hanno fatto infuriare, a tal punto, che ha chiuso il suo profilo non prima di aver pubblicato un post (replicato pure su Instagram) in cui ha scritto semplicemente: “Fatti miei. Punto”.

Can Yaman nella bufera per la storia con la Leotta

Can Yaman, protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno“ nella bufera. Il bellissimo e bravissimo attore turco, conteso da programmi televisivi, spot pubblicitari e serie tivvù, è al centro del gossip: tutto è partito dall’indiscrezione della Pettinelli sul presunto flirt con la nostra Diletta Leotta (che alloggiava nel suo stesso hotel romano), confermata, poi, con la paparazzata del settimanale “Chi”, che ha pubblicato foto, di loro due, fra abbracci, baci e sguardi complici.

Yaman, non tutte le fan lo insultano…

Offese e insulti da parte delle fan, che non hanno gradito la storia, tra l’altro ancora presunta, visto che nessuno dei due protagonisti si è sbilanciato: ed allora Can Yaman si è infuriato ed ha pubblicato un tweet “Fatti miei, punto!” e poi ha cancellato il suo profilo Twitter.

Non solo. L’attore che, lo abbiamo visto anche in precedenza, tiene molto alla sua privacy, ha pubblicato anche una storia su Instagram con la stessa frecciatina, limitando pure i commenti. E molte fan si sono infuriate ancora di più. Ma non tutte. Alcune, invece, si sono schierate dalla sua parte. Un esempio per tutte: le ‘Yamanine’ che hanno scritto: