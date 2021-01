brasile,-il-dramma-di-manaus:-finito-l’ossigeno,-l’appello-di-medici-e-infermieri-sui-social

“L’ossigeno oggi è finito in tutta l’unità, moltissime persone stanno morendo. Per favore aiutateci. Se qualcuno ha una bombola di ossigeno, la porti in ospedale”. In un video che sta facendo il giro dei social, un’operatrice medica di Manaus, la capitale dello Stato di Amazonas lancia il suo appello disperato.

Con oltre 1100 decessi e quasi 68 mila contagi in un solo giorno, il Brasile è travolto dalla pandemia: gli ospedali senza ossigeno sono al collasso e medici e infermieri non sanno più come soccorrere i malati. In alcune zone, come Manaus appunto, la sanità è al collasso.

Un reportage del quotidiano Folha de Sao Paulo, ripreso dal sito della Bbc, descrive l’angoscia del personale sanitario, costretto a mantenere in vita i propri pazienti attraverso la ventilazione manuale. I medici della città, citati dai media locali, hanno avvertito che “molte persone” potrebbero morire per mancanza di rifornimenti e assistenza.

Il Brasile ha registrato più di 205.000 morti per virus dall’inizio della pandemia, il secondo numero di vittime più alto al mondo, dopo gli Stati Uniti.

Amazonas ha subito pesanti perdite nella prima ondata della pandemia, ed è ora di nuovo duramente colpita dall’aumento delle infezioni. La scorsa settimana sono stati portati negli ospedali contenitori refrigerati per aiutare a conservare i corpi e le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Jessem Orellana, dell’istituto di ricerca scientifica Fiocruz-Amazonia, ha detto all’agenzia di stampa Afp che alcuni ospedali di Manaus sono “a corto di ossigeno” e alcuni centri sono diventati “una specie di camera di soffocamento” per i pazienti.

Il governatore di Amazonas Wilson Lima ha affermato che lo Stato si trova “nel momento più critico della pandemia” e ha annunciato che oggi alle 19:00 ora locale inizierà il coprifuoco per cercare di arginare la diffusione. Lo Stato avrebbe bisogno di tre volte la quantità di ossigeno che può produrre localmente e ha chiesto aiuto.

Il vicepresidente del Brasile ha condiviso su Twitter le immagini dell’aeronautica militare che trasportava forniture ospedaliere, comprese bombole di ossigeno e barelle, alla città mentre i rapporti sulla situazione si diffondevano in tutto il paese.

I funzionari sanitari dicono anche che alcuni pazienti saranno trasportati in aereo in altri Stati per essere curati nelle terapie intensive, riferisce Reuters.

Ieri il Regno Unito ha vietato i viaggi in gran parte dell’America Latina, Portogallo e Capo Verde, dopo che in Giappone sono arrivati diversi viaggiatori dalla regione di Amazonas con una nuova variante del coronavirus molto aggressiva.