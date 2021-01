bianca-guaccero-decide-di-parlare-di-luca-bizzarri-“stiamo-decidendo-come-rimandare-indietro-i-regali-di-nozze-…”

Spread the love











Bianca Guaccero è al timone, ogni giorno della sua trasmissione “Detto fatto” che le ha dato qualche problema a causa del tutorial su come fare la spesa in modo sensuale. Dopo una sospensione, la dirigenza Rai ha deciso che la trasmissione poteva tornare in onda e durante la prima puntata, Bianca Guaccero anche se molto tesa ha chiesto scusa e poi è ritornato il sereno.

Bianca Guaccero e il presunto flirt con Luca Bizzarri

Bianca Guaccero è ormai abituata a vedersi attribuiti numerosi flirt che lei puntualmente smentisce ma il gossip non si ferma lo stesso.

Ultimamente si è detto che abbia una storia con Luca Bizzarri e ieri, in studio durante la rubrica che cura Jonathan sul gossip è stato proprio Jonathan a tirare fuori questa storia e ha detto così alla Guaccero: “Ieri, cercando su internet ho scoperto che hai un flirt con Luca Bizzarri, ma perché io non lo so?” E Bianca Guaccero ha risposto: “Non lo so perché hanno scritto questa storia né come è nata. Io Luca non lo conosco personalmente”.

E poi ha anche aggiunto: “Io e Luca Bizzarri siamo diventati amici … Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram e siamo diventati amici, ci siamo anche presi in giro sui regali di nozze su come rimandarli indietro visto che non ci sposiamo più”.

Bianca Guaccero insinua il dubbio che Giovanna Civitillo sarà sul palco di Sanremo accanto al marito Amadeus

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, cura un tutorial all’interno della trasmissione condotta da Bianca Guaccero “Detto fatto” e, quando sono iniziate a girare le voci su una possibile sua partecipazione al Festival di Sanremo accanto al marito Amadeus, anche Bianca Guaccero ha iniziato ad indagare e ha fatto la domanda diretta alla Civitillo che è stata molto evasiva con la risposta. E allora Bianca Guaccero ha concluso che è molto probabile che ci sarà perché in caso contrario avrebbe smentito. Infatti, la Guaccero ha detto “è una forma di silenzio assenso”.

Alcuni nomi che ci saranno nelle serate di Sanremo sono stati già resi ufficiali come Elodie e Achille Lauro mentre su altri c’è ancora il più stretto riserbo.

Qualche giorno fa è stato chiesto ad Amadeus se è vero che vorrebbe gli Abba sul palco dell’Ariston e Amedeus, senza sbottonarsi troppo, ha risposto “E chi non li vorrebbe?”.

