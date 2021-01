benedicta-boccoli:-“antonella-elia-ha-finto-sul-tumore”,-scoppia-la-polemica

Spread the love











Benedicta Boccoli non si trattiene e in una Instagram stories rivela la verità: Antonella Elia non ha mai avuto un tumore, “adesso si deve scusare“. La notizia bomba ha fatto rapidamente il giro del web: ecco che cosa ha detto Benedicta nel video condiviso sui social. Quello del tumore è un argomento molto delicato per […]

