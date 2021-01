alba-parietti-e-la-dedica-alla-regina-della-tv:-“successi-e-tradimenti”

Alba Parietti tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una struggente dedica per una delle sue migliore amiche, la regina della tv.

A. Parietti (Instagram)

Alba Parietti è una famosissima showgirl, conduttrice televisiva e attrice nata in Italia. Ad inizio carriera ebbe anche una breve esperienza come cantante, facendosi chiamare solo Alba. Il suo esordio nella televisione avviene da giovane, nel 1978 lavora infatti con Videogruppo un emittente televisiva di Torino che la lancia nel mondo dello spettacolo.

Pochi anni dopo viene notata dalla Rai dove inizialmente lavora in piccoli ruoli, tra cui la valletta. In pochi anni però il suo nome diventa un’icona della televisione, apparendo in tantissimi programmi televisivi tra cui Domenica in ed il Festival di Sanremo.

Recentemente è stata spesso al centro della notizia, soprattutto visto quello che succedeva dentro la casa del reality Grande Fratello VIP. Qui si trovava suo figlio Francesco Oppini che però alla fine ha deciso di ritirarsi perché ha saputo dalla produzione che il programma sarebbe stato prolungato fino a febbraio 2021.

Oggi Alba è tornata a far parlare di se e lo fa in una maniera molto particolare tramite uno dei suoi profili social.

Alba Parietti e la dedica all’amica regina della tv

Alba Parietti nonostante sia un personaggio televisivo che potremmo collocare in un’altra generazione ad oggi è riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda mantenendo un discreto seguito. Il suo profilo Instagram ad esempio conta oltre 409 mila follower.

Sui social Alba ama condividere i suoi progetti lavorativi ma anche tanto della sua vita privata e spesso si lascia abbandonare ai ricordi, come in questa occasione. Sulla sua pagina Instagram ha voluto condividere un video con una dedica speciale.

La dedica è niente meno che per la sua cara amica Mara Venier, regina indiscussa della tv nostrana. Le due si conoscono da tantissimo tempo e tra loro è nato un rapporto speciale.

Quello che ha voluto condividere per celebrare la loro carriera e la loro amicizia è un video d’autore. È la registrazione di quando le due conferirono il Telegatto nientemeno che a Pippo Baudo. La dedica è di quelle che fanno venire le lacrime.

“Abbiamo condiviso tanti momenti intimi, poi il successo. Non è facile mantenere l’amicizia in un ambiente competitivo ma io e Mara dopo quarant’anni siamo ancora qua”. Il loro è veramente uno dei rapporti di amicizia più sinceri e spontanei della televisione.