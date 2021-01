al-bano,-loredana-lecciso-dopo-the-voice,-ha-preso-una-decisone-drastica-per-la-figlia-jasmine,-la-reazione-di-albano

Spread the love











Jasmine Carrisi sta diventando un nome sempre più importante e, nonostante la ragazza abbia solo 19 anni, è probabile che sentiremo sempre più spesso parlare di lei.

Jasmine ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo musicale incidendo un brano “Ego”, titolo scelto da lei stessa dopo essersi consultata con i genitori, e ha fatto un boom di visualizzazioni e poi, forte della presenza del padre, ha partecipato ad un programma di grandissimo successo The voice senior, in prima serata condotto da Antonella Clerici accanto a nomi importantissimi del panorama musicale; oltre al papà Albano, c’erano infatti Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, e Clementino.

The Voice senior è terminato il 20 dicembre con la vittoria di Erminio Sinni.

Loredana Lecciso ha preso una decisione importantissima per la figlia

In queste ore sta circolando una notizia molto importante per la vita professionale futura di Jasmine Carrisi: la mamma, Loredana Lecciso, a quanto riferisce il giornalista, Alberto Dandolo è alla ricerca di un agente per la carriera di Jasmine.

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha dichiarato: “Jasmine ha una bellissima voce e il suo desiderio è farsi strada nel mondo della musica”.

E poi ha lanciato la bomba: “Pare che Loredana Lecciso sia alla ricerca di una persona di fiducia che possa seguire e curare con professionalità il percorso artistico della sua bambina”.

Cosa pensa Jasmine della sua partecipazione a “The voice senior”

Jasmine Carrisi, dopo la sua partecipazione a The voice senior si è detta entusiasta dell’esperienza e di come è stata trattata. E se Antonella Clerici ha raccontato che Jasmine è una ragazza molto educata e rispettosa, dal canto suo Jasmine ha sottolineato quanto la presenza rassicurante e materna della Clerici sia stata per lei fondamentale. Nonostante Jasmine fosse in coppia con il padre, Albano per lei è stato prezioso avere accanto Antonella Clerici.

Jasmine ha anche detto che non si sente affatto pronta a vivere l’esperienza del palco di Sanremo anche se in coppia con il padre perché per lei è assolutamente prematuro solo pensarci. Dal canto suo la mamma Loredana, che si è resa conto sia delle doti artistiche della figlia sia della sua capacità e disinvoltura nello stare su un palcoscenico, si è messa in moto e, dunque presto Jasmine avrà accanto un agente che saprà guidarla nel modo migliore.

Fino ad ora non si conosce la reazione di Albano ma, considerando che Loredana sta proseguendo nella sua idea , con tutta probabilità Albano è daccordo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...