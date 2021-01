terninata-occupazione-liceo-manzoni.

Spread the love

L’uscita degli stiudenti del liceo Manzoni che hanno passato la notte all’interno del liceo – Studenti del liceo Manzoni occupano il cortile della scuola in protesta contro la dad didattica a distanza – Milano 13 Gennaio 2021 Ansa/Matteo Corner

È terminata alle 14 l’occupazione del liceo classico Manzoni di Milano da parte di una ventina di studenti del Collettivo Politico, che protestavano contro la Dad e il continuo rinvio del rientro a scuola.

I 20 ragazzi che hanno passato la notte all’interno dell’istituto sono usciti tra gli applausi di genitori e compagni al grido di “il Manzoni c’è. Resistere”. I ragazzi hanno issato uno striscione all’esterno della scuola con la scritta: “Voi ce la togliete, noi ce la riprendiamo”, simbolo della protesta che continua da settimane.

“Abbiamo dimostrato che se gli studenti si impegnano e si uniscono possono fare grandi cose – ha detto Carlo, uno degli occupanti -. In queste ore abbiamo prodotto un documento che cerca di far capire la situazione di noi studenti. Chiediamo protocolli chiari e che la scuola sia al centro dell’attenzione dei nostri politici. Non siamo negazionisti, ma la scuola deve essere la priorità”.

“Sono state 30 ore molto tese – ha raccontato Rebecca, una delle studentesse che ha passato la nottata dentro al liceo -, ma è stato magico. Ritrovarsi in quel cortile che non vedevamo da tanto ci ha fatto capire ancora di più quanto abbiamo bisogno della socialità”.

“Speriamo che questa iniziativa possa essere replicata da altri studenti – ha spiegato Maddalena, mentre il padre la aspettava all’uscita della scuola -. Siamo contenti della solidarietà che ci hanno dimostrato tutti. Noi non molliamo”.

Dalla parte dei ragazzi anche moltissimi genitori: “Trovo che l’iniziativa sia giusta – ha detto una mamma presente davanti al Liceo Manzoni- e che dovrebbe essere seguita da tutte le altre scuole” (ANSA).