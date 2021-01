stefano-de-martino-e-la-strana-chiamata-a-maria-de-filippi:-ecco-che-si-sono-detti

Stefano De Martino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una chiamata con Maria De Filippi in cui gli fa una bizzarra richiesta.

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino è un famosissimo ballerino e conduttore televisivo. Muove i suoi primi passi nella danza a soli 10 anni e nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio per il Broadway dance center di New York. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete nel 2009 partecipa ad un edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Qui riscuote parecchio successo, nonostante venga eliminato in semifinale si classifica al primo posto tra i ballerini. Vince così un contratto con il Complexions Contemporary Ballet, grazie al quale partecipa ad un tour che lo porta fino in Nuova Zelanda, Hawaii e Australia.

Nel 2010 torna nel programma che lo rese famoso questa volta in qualità di ballerino professionista, nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo. Fu famoso oltre che per le sue doti da ballerino anche per i suoi flirt.

Tra i più famosi possiamo ricordare Emma Marrone ed ovviamente Belen Rodriguez, con la quale si sposò nel 2013. Lo stesso anno diedero alla luce il loro figlio Santiago ma solo due anni dopo si lasciarono. Oggi è tornato a far parlare di se e lo fa in un modo molto particolare.

Stefano De Martino chiama Maria De Filippi risponde, cosa si sono detti?

Stefano De Martino grazie al programma di Maria De Filippi ha raggiunto una fama incredibile e ad oggi ha un seguito notevole. Il suo profilo Instagram ad esempio conta oltre 4,3 milioni di follower, un numero decisamente elevato.

Proprio sul suo profilo Instagram ha condiviso un video molto particolare in cui la protagonista è anche la De Filippi. La chiamata tra i due è diventata virale.

In questo video, aggiunto tra le sue storie Stefano le chiede se sta sera volesse essere presente al suo show. Inizialmente Maria sembra confusa e gli chiede di che programma parlasse, se fosse “Quello con la busta” o “Quello con il televoto”, ma comunque ci tiene a partecipare.

Stefano De Martino (Instagram)

Il ballerino conduce un programma su Rai 2 chiamato Sta sera tutto è possibile e sta riscuotendo parecchio successo. La conduttrice di Amici non poteva tirarsi indietro, dopotutto tra i due c’è un profondo rapporto di amicizia che li lega e conoscendola sappiamo che non avrebbe potuto tirarsi indietro.