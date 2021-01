RECOVERY FUND? “IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL WEEK END” – Gianluigi Paragone

ROMA 13/01/2021 – Pochi giorni fa il Presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin ha avvertito che il Recovery Fund è vincolato a delle forti condizionalità, esattamente come il MES.

Per il senatore di Italexit Gianliugi Paragone, la dichiarazione di Marattin non è stata però una sorpresa: “Noi viviamo in una bolla di finzione, ma era già scritto nero su bianco che il Recovery Fund, esattamente come il MES e come il programma SURE avessero delle condizionalità” – e prosegue – “Marattin ha soltanto ammesso quello che era scritto nei trattati e che chiunque poteva andarsi a leggere”.

Dopo la riflessione sul Recovery, Paragone analizza lo schema di Governo che si è evidenziato negli ultimi anni attraverso quello che si potrebbe definire lo stato di eccezione permanente: “Quando eravamo

dentro la crisi finanziaria avevano incolpato le famiglie e le imprese per aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Così arrivarano gli economisti, i tecnici, i Monti. E adesso sono mesi e mesi che stanno dicendo agli italiani che la colpa non è del virus, dell’incapacità del Governo, dell’OMS: la colpa è dei cittadini che non si autoimpongono il lockdown. E adesso succederà che qualche ristoratore ribelle, che denuncia la cretineria assoluta delle disposizioni contenute nei DPCM dovrà sentirsi un untore”.

Paragone termina poi con una riflessione sulla Gran Bretagna, che ha appena concluso

il proprio percorso di uscita dall’Unione Europea: “Vinceranno la partita, perché hanno una moneta e si sono finalmente ripresi la loro sovranità”.

Claudio Messora