Quindi Belen Rodriguez è incinta?

Spread the love

Tiene banco, questa mattina, il gossip secondo il quale Belen Rodriguez sarebbe incinta di Antonino Spinalbese, suo attuale compagno. A lanciare l’indiscrezione ci avrebbe pensato Novella 2000.

L’editoriale, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano Magazine, avrebbe rivelato che Belen Rodriguez sarebbe ormai al terzo mese di gravidanza.

Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio. fonte: Novella 2000

Questo quello che si legge sul magazine, insieme allo scoop secondo il quale la famiglia Rodriguez sarebbe stata allietata dall’annuncio della gravidanza proprio in occasione del Natale. Belen e Spinalbese, infatti, avrebbero trascorso parte delle festività in Trentino proprio per condividere questa bella notizia con la famiglia della showgirl.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, hairstylist di 25 anni, ha avuto inizio la scorsa estate durante il ciclone della seconda rottura tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino. Un amore, quello tra la showgirl argentina e l’hairstylist, che aveva infiammato i gossip dell’estate 2020.

Novella 2000 avrebbe assicurato che la notizia della gravidanza è arrivata da fonti attendibili. Inoltre il settimanale avrebbe fatto notare che, dando un’occhiata alle ultime foto pubblicate dalla showgirl sui social, ci sarebbero pochi dubbi. Belen Rodriguez, infatti, da tempo non pubblicherebbe più foto a figura intera e quando lo avrebbe fatto qualcosa (una mano o una giacca) ha sempre nascosto il suo ventre. C’è un pancino sospetto da nascondere a occhi indiscreti? I due protagonisti del gossip non si sono ancora espressi a riguardo, ma i fan della coppia stanno già sognando a occhi aperti.

Dopotutto, Belen Rodriguez non avrebbe mai nascosto nel corso di svariate interviste di voler dare a Santiago un fratellino o una sorellina. Che quel momento sia giunto?