pierluigi-diaco-dice-di-maurizio-costanzo:-“non-credo-che-lui-possa-…”

Spread the love











Pierluigi Diaco è stato ospite domenica scorsa da Mara Venier a Domenica In per annunciare che il 19 dicembre partirà con un nuovo programma su Rai due, in seconda serata, dal nome “Ti sento”.

Pierluigi Diaco torna, così, in tv dopo che il 4 settembre ha dovuto chiudere anticipatamente la sua trasmissione seguitissima “Io e te” che andava in onda nella fascia pomeridiana, intorno alle 14.00, perché c’erano stati alcuni casi di covid e la dirigenza Rai aveva deciso che era più prudente chiudere la trasmissione.

A Domenica In, Pierluigi Diaco si è confessato a cuore aperto con Mara Venier anche sollecitato dalla stessa Venier che della vita di Diaco conosce praticamente tutto e insieme hanno raccontato di quando, durante una delle cene a casa della Venier, Mara e il marito Nicola avevano duramente strigliato Diaco perché era molto provato dagli attacchi che stava ricevendo sui social tanto, da decidere di togliersi dal quel mondo non sopportandone più il peso.

Pierluigi Diaco cosa dice su Maurizio Costanzo

“Ti sento”, la nuova trasmissione di Pierluigi Diaco andrà in onda, dicevamo, in seconda serata alle 23.15 e questa fascia oraria piace tanto ad un grande giornalista e conduttore molto amico di Diaco, Maurizio Costanzo.

Diaco ha detto di aver sentito Costanzo ma ha anche aggiunto: “E’ curioso di vedere il mio nuovo programma ed è difficile stupirlo. Spero di riuscirci”.

Diaco che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv, ha detto: “ … si cercherà di far aprire il cuore dell’ospite facendogli sentire dieci suoni”. Gli ospiti già annunciati saranno Roberto Mancini, l’allenatore dell’Italia, e poi ancora Amanda Lear, Donatella Rettore e la rapper Miss Keta.

Diaco ha voluto anche precisare “ … non saranno suoni a caso ma saranno legati a un aspetto della vita dell’ospite di turno”.

Continuando a parlare del suo grande amico Maurizio Costanzo ha detto: “E’ grazie a lui se adesso sono qui … è il mio primo maestro”.

Infatti, Diaco ha ammesso di non aver mai perso una puntata del Maurizio Costanzo Show anche quando non conosceva Costanzo e poi di essere stato lui stesso, a lungo ospite della trasmissione

Cosa dice Maurizio Costanzo di Diaco

Un po’ di tempo al IlFattoQuotidiano.it, Maurizio Costanzo ha parlato dell’allontanamento di Diaco dalla tv dopo la sua fortunatissima trasmissione “Io e te” e aveva detto a questo proposito: “Non ho visto tutte le puntate. Per motivi che mi sfuggono credo abbia destato molte gelosie”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...