pactaSOUNDzone 2021, Un Precipizio di Rondini, lunedì 25 in streaming.

PACTA . dei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati inaugurano in rete la rassegna di teatro, musica e ricerca del Progetto pactaSOUNDzone, giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

Il 25 gennaio 2021, sul canale YouTube di PACTAdeiTeatri SALONE, sarà possibile assistere gratuitamente alla serata inaugurale che ripensa in maniera originale la prima data presentata a settembre in conferenza stampa: l’installazione di FLASHetBIP, SENTI! lascerà poi spazio a Azione_Improvvisa e al concerto pensato durante e per il lockdown 40″ KlangRoom.

“Crediamo – spiega il curatore della rassegna Maurizio Pisati – che la nuova situazione non debba essere vissuta cercando di compiere le stesse azioni che avremmo fatto “prima”, ma che vadano cercate nuove modalità espressive, nuovi ambiti di movimento. Quello che proponiamo è, nei limiti del possibile, non un rimedio a ciò che avremmo potuto vedere dal vivo, bensì un progetto costruito ad hoc. Online può essere un ripiego, oppure, come in questo caso, un altro luogo”.

Il video verrà trasmesso gratuitamente sul canale YouTube di PACTAdeiTeatri SALONE (http://bit.ly/PACTAtube) e sarà disponibile dalle ore 20 di lunedì 25 gennaio fino alle ore 24 di martedì 26 gennaio.

Lunedì 25 gennaio 2021

sul canale YouTube di PACTAdeiTeatri SALONE

pactaSOUNDzone

UN PRECIPIZIO DI RONDINI

Con il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo

ore 20 Inaugurazione

apertura accessi online https://bit.ly/PACTAtube

disponibile fino alle ore 24 del 26 gennaio

• Introduzione di Maurizio Pisati, compositore

• Presentazione di Roberto Favaro, Direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

• Installazione SENTI!

sipario a cura di FLASHetBIP

Da un racconto di Strindberg: il pianoforte del borgomastro era scivolato nel fiume, durante un trasporto, e da laggiù, sfiorato dall’acqua e dai pesci, mandava suoni misteriosi in superficie. Due bambini sulla riva ascoltano e si domandano da dove vengano quei suoni: “senti? Sì, cos’è? Sì, ma senti!”.

Le sedie vuote in scena parlano un linguaggio senza umani, le luci prendono forma nel fumo, i suoni fanno vedere cose che non ci sono, evocano persone che sono altrove.

ore 20.15 Azione_Improvvisa

Margherita Berlanda, fisarmonica | Andrea Antonel, tiorba | Pierpaolo Dinapoli, chitarra elettrica | Daniela Fantechi, live electronics

• 40” KlangRoom

“Abbiamo creduto fosse tempo di agire, – spiegano i musicisti di Azione_Improvvisa – con creatività e cooperazione reciproca, con un’idea che possa rispondere in maniera costruttiva a questo momento di difficoltà. Un’azione che permettesse alla nostra musica di restare attiva nella contemporaneità. Abbiamo chiesto a un gruppo di compositori di scrivere un brano di 40’’, che è stato suonato in 4 stanze diverse e poi rimontato con l’aiuto di KottonFIlm. Ad ogni compositore è stata fornita una foto per ciascuna stanza dei quattro esecutori. Ogni compositore è stato invitato a sperimentare con i nostri strumenti e qualsiasi elemento delle relative stanze, luci incluse. Il risultato sono le 10 miniature audio-video che costituiscono 40” KlangRoom”.

compositori coinvolti e titoli:

Daniela Fantechi – Waiting

Maurizio Pisati – Stanze Armoniche

Andrea Valle – Elefante

Claudio Panariello – Mini self-portrait with Nancarrow and Mažulis

Maurizio Azzan – Music from a distance

Alberto Carretero – Music 1 covid 0

Roberto Vetrano – Four rooms

Anna Sowa – Good job!

Zeno Baldi – Melt

Giovanni Bertelli – Pop opera

PactaSOUNDzone proseguirà con il secondo appuntamento lunedì 1 febbraio 2021, Studio per un ritratto del mondo, in live streaming dal PACTA SALONE alle ore 20.

Progetto e musiche: Maurizio Pisati | Luci: Fulvio e Manfredi Michelazzi | Video: Max Bertolai, Laszlo Ctrvlich | Voci: Annig Raimondi, Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini, Vladimir Todisco Grande, Ximena Ballesteros e i bambini.

pactaSOUNDzone è una realtà di ricerca musicale che unisce PACTA . dei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati: non musica per la scena ma IN scena. Dal 2016 esplora il mondo performativo in opere visibili e invisibili, segni sonori, pittorici, percezioni acustiche, acusmatiche, elettroniche, mai disgiunte da quelle corporee in genere. La pandemia 2020 ha portato nelle attività mutazioni di pensiero, atteggiamento interiore o esteriore, nonchè diverse esigenze di programmazione. In ogni rassegna è stato ricordato e tenuto come ideale mentore un artista vicino o lontano: “quest’anno è la volta di Roberto Sanesi. – spiega il curatore Maurizio Pisati – Poeta, uomo di pensiero e di lettere, artista visivo, eccelso traduttore della letteratura anglosassone, maestro e amico personale di Pacta e di Zone, che lui stesso ha fatto incontrare e del quale, in quest’anno di timori e bisogno di saggezza, più che mai sentiamo la mancanza. Il precipizio di rondini è suo, è una delle innumerevoli immagini che i suoi versi dipingono nella nostra mente”.

