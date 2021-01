Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 14 gennaio 2021

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi giovedì 14 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: avanzamenti al lavoro, Toro: mostra le tue capacità, Gemelli: abilità retorica, Cancro: un colpo di fortuna, Leone: dedicati agli affetti, Vergine: relax e disimpegno, Bilancia: risultati nelle attività creative, Scorpione: frenesia in famiglia, Sagittario: acquisti fortunati online, Capricorno: investimenti proficui, Acquario: rilassarti ti aiuterà, Pesci: molte persone ti danno tanto.

Cosa ci aspetta in questo giovedì 14 gennaio 2021 per i segni dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi invece sarà particolarmente sfortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Vediamo nel dettaglio le novità di oggi.

Oroscopo Ariete giovedì 14 gennaio 2021

Oggi puoi fare passi da gigante sul fronte professionale, quindi se hai incontrato ostacoli, abbi fede che presto inizieranno a scomparire. Un tuo superiore potrebbe finalmente prendere atto di tutto il duro lavoro che stai facendo.

Oroscopo Toro giovedì 14 gennaio 2021

Sebbene il tuo segno non sia noto per essere molto competitivo ogni tanto non sarebbe male rendere le persone consapevoli di quanto sei capace. Questo è un buon momento per mostrare agli altri quanto sei riuscito a fare.

Oroscopo Gemelli giovedì 14 gennaio 2021

Hai sempre avuto molto da dire e, anche se non tutto ciò che esce dalla tua bocca è da lasciare ai posteri, puoi davvero creare delle vere gemme quando ti ci metti. Oggi è una giornata di quelle in cui sei particolarmente ispirato.

Oroscopo Cancro giovedì 14 gennaio 2021

Potresti avere una grosso colpo di fortuna se giochi le tue carte proprio oggi. Potrebbe sembrare una semplice fantasia, ma in realtà, qualcosa che stavi aspettando da molto tempo potrebbe finalmente ripagarti dell’attesa.

Oroscopo Leone giovedì 14 gennaio 2021

Il tuo spirito competitivo ti porta in genere ad essere al top, ma anche se essere il primo in tutto va bene per un po’, se sei tutto solo lassù, che senso ha? Oggi dovresti concentrarti sulle persone importanti della tua vita e ricordare loro quanto significano per te.

Oroscopo Vergine giovedì 14 gennaio 2021

Se negli ultimi tempi ti sei tenuto fuori dalle tue solite abitudini e routine, nessuno può davvero biasimarti. Dopo tutto, le vacanze sono un periodo in cui le persone generalmente si rilassano anche se la Vergine non è molto incline a lasciarsi andare.

Oroscopo Bilancia giovedì 14 gennaio 2021

La vita è stata piuttosto intensa ultimamente e durante le vacanze probabilmente hai dovuto occuparti gli altri e non di te stesso. Oggi, però, hai il permesso di fare come ti pare: soprattutto le attività creative saranno incredibilmente appaganti.

Oroscopo Scorpione giovedì 14 gennaio 2021

Le cose in casa oggi potrebbero sembrare un po’ frenetiche ma se hai bisogno di trovare un momento per te, sguscia via senza provare alcun senso di colpa. La vita è fatta di equilibrio e compromessi.

Oroscopo Sagittario giovedì 14 gennaio 2021

Non capita spesso che i pianeti si uniscano in modo tale da consigliarti di fare shopping ma oggi potresti fare un ottimo affare online: se ti prendi del tempo troverai qualcosa che hai sempre desiderato a un prezzo notevolmente scontato.

Oroscopo Capricorno giovedì 14 gennaio 2021

C’è molto di più che puoi fare con i tuoi soldi rispetto a spenderli o risparmiarli perchè puoi anche investirli. Tutti sanno quanto può essere responsabile un Capricorno, mostra loro anche quanto puoi essere inventivo.

Oroscopo Acquario giovedì 14 gennaio 2021

Oggi prova a passare un po’ di tempo ad ascoltare musica o a disegnare o semplicemente a ballare nella tua camera da letto senza che nessuno ti guardi; lasciarsi andare farà bene anche ai tuoi progetti più importanti.

Oroscopo Pesci giovedì 14 gennaio 2021

Hai tanto da guadagnare dalle tue relazioni con gli altri. Anche se non dovresti valutare le persone che conosci in base a quanto possono darti, in questo momento puoi iniziare a vedere quanto arricchiscono veramente la tua vita.