il-segreto,-anticipazioni-oggi-14-gennaio:-problemi-per-tomas

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 14 gennaio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 16.40? Tomas e Alicia non riescono a chiarirsi. A dividerli sono i loro ruoli attuali, incompatibili. Tomas deve pensare agli affari di famiglia. Alicia, entrata in politica, è attenta al bene comune e non agli interessi dei singoli.

Mauricio viene interrogato dal Capitano Huertas, dal quale viene a sapere dell’agguato ad Alicia e a sua madre Encarnacion dopo il comizio.

Successivamente Mauricio fa visita ad Alicia e i due hanno un chiarimento. La Urrutia, lasciati da parte i sospetti iniziali, capisce che il sindaco non è malintenzionato nei suoi confronti.

I problemi, ora, sono tra Alicia e Tomas. Avendo saputo che cos’è successo, il marchesino ha fatto visita alla sua ex collaboratrice per accertarsi delle sue condizioni, ma lei è stata diffidente e ostile.

Rientrato in ufficio, Tomas si confida con Maqueda, che lo invita a prendere distanza dalla Urrutia. Con l’entrata di Alicia in politica, le cose sono destinate a cambiare.

Tomas finisce per seguire questo consiglio e fa in modo di evitare la ragazza facendosi pure negare al telefono. Per la miniera e in generale per gli affari dei de Los Visos è un momento delicato ed è meglio essere prudenti rispetto alla rete di relazioni sociali.

Il bel rapporto che si stava creando tra Alicia e Tomas s’incrina. I loro ruoli attuali sembrano dividerli.

Maqueda spiega inoltre a Tomas di aver ricevuto un’offerta per la miniera, ma il marchesino non è troppo convinto.

