il-paradiso-delle-signore,-anticipazioni-oggi-14-gennaio:-laura-ferita-da-salvatore

Trama e anticipazioni del “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: Salvatore è deciso a riconquistare la sua amata e chiede consiglio a Marcello e Laura. Ma così facendo ferisce la ragazza che prova un sentimento per lei. Intanto Luciano è preoccupato per il malore di Clelia.

Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

Finalmente Gabriella ha letto la lettera di Salvatore. Parole che l’hanno confusa, che le hanno fatto battere il cuore e raccontare la prima bugia anche a Cosimo. Ma nonostante la Rossi sia sempre più confusa continua ad allontanare Salvatore. Il ragazzo invece è deciso a riconquistare il cuore della sua ex fidanzata. Ma non è semplice. Per questo l’Amato chiede consiglio a Marcello e Laura senza immaginare però che così facendo fa del male alla ragazza. Laura prova ormai da tempo un sentimento forte per Salvatore anche se non gli ha mai parlato. Sapere che ora lui vuole riconquistare la sua ex fidanzata è un colpo al cuore. Laura soffre ma cerca di farlo ancora in silenzio, senza fargli capire niente. Ma è possibile che Salvatore non si accorga di nulla?

Luciano è preoccupato per la salute di Clelia

Luciano è seriamente preoccupato per la salute di Clelia. Il mancamento avuto nel magazzino de Il Paradiso delle Signore ha lasciato il segno dell’uomo che ora vorrebbe che la sua compagna facesse delle visite specialistiche per capire cosa sia successo.

Accurate visite mediche che la donna accetta di fare come richiesto dal Cattaneo che dimostra ancora quanto tiene a Clelia con cui può finalmente vivere la propria storia d’amore senza più nascondersi.

Irene deve cercarsi un altro posto dove andare a dormire

Irene non può più restare a dormire nel magazzino de Il Paradiso delle Signore. E’ troppo rischioso. Per non farsi scoprire ha anche rinunciato a soccorrere Clelia ma la ragazza sa che non può continuare a nascondersi ma che deve affrontare la realtà, anche se difficile.

La leggenda del fantasma non ha mai convinto Rocco che è l’unico a condividere il segreto di Irene. Lo stesso ragazzo si offre poi di aiutare la Venere a trovare una sistemazione per trascorrere la notte. Un gesto che colpisce particolarmente Irene…