fulvio-abbate-e-salvo-veneziano-commentano-il-crollo-emotivo-di-maria-teresa…-e-ritorna-anche-filippo-nardi

Spread the love

Fulvio Abbate e Salvo Veneziano hanno aggiunto un loro commento al crollo emotivo di Maria Teresa Ruta… anche Filippo Nardi si è aggregato al duo, dopo aver già detto abbondantemente la sua sulla donna.

Fulvio Abbate ha dedicato addirittura un video per esprimere una dura osservazione contro Maria Teresa, la quale, nella giornata di ieri, esasperata da una serie di critiche piovutegli addosso da Cecilia Capriotti, è scoppiata in uno sfogo dirompente.

“Maria Teresa Ruta dice di essersi rotta i co***ni. Bene, prendi la porta e vattene. I principi e l’amor proprio devono valere più di un ca**o di reality. Se c’è una circostanza che ti fa orrore, prendi e te ne vai. Chi ca**o se ne frega del Grande Fratello Vip? Ci sono cose più importanti di qualsiasi gioco.”

In seguito, il video:

A corredo del video, Filippo Nardi ha aggiunto una serie di emoticon di accordo e sostegno alle parole dell’ex concorrente.

Fulvio Abbate, in un altro post dedicato al mental breakdown di Maria Teresa, l’aveva spronata, di nuovo, ad abbandonare il gioco, anzichè continuare a lamentarsi. Anche in questa circostanza, Filippo Nardi non ha perso occasione di schierarsi contro Maria Teresa esprimendo la sua approvazione alle parole di Abbate:

Ma non è tutto: al post pubblicato sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip che riprendeva i momenti salienti dello sfogo di Maria Teresa, Salvo Veneziano ha rincarato la dose, chiosando, a proposito del crollo:

“Emotivo? (aggiungendo le emoticon della risata a crepapelle)“