Fedez attaccato senza mezzi termini “Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco», la risposta di Chiara Ferragni è da applausi

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre al centro del gossip un po’ perché hanno milioni di follower e , dunque è normale che vengano così tanto sia ammirati che criticati e un po’ perché loro vivono la loro vota sui social e mettono in evidenza tutto ciò che fanno.

Esponendosi così tanto, è inevitabile che altrettante siano le critiche e gli attacchi.

Recentemente sono stati attaccati anche in diretta tv da Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie italiane” che nel suo programma ha accusato la Ferragni di aver fatto poco per sensibilizzare i cittadini nelle misure di contenimento da covid salvo poi chiedere scusa sia a Fedez che alla Ferragni e chiedere loro addirittura aiuto perché attaccata sui social in modo violento dopo che Fedez le aveva snocciolato in un video, anche questo postato sui social, cosa la moglie avesse fatto per dare concretamente aiuto.

L’attacco a Fedez «Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco»

Qualche giorno Chiara Ferragni e, indirettamente il marito Fedez, è stata attaccato in un modo molto duro.

La moglie Chiara Ferragni aveva postato, come al solito, una serie di scatto della loro vota insieme e un utente ha scritto: «Per infilarti a letto con Fedez ci vuole stomaco».

La risposta di Chiara Ferragni non si è fatta attendere e con le sue parole ha zittito tutti: «Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore».

A Chiara Ferragni “Ti sei rifatta le labbra” e lei risponde

Anche Chiara Ferragni è stata attaccata quando le hanno detto che si è rifatta le labbra e lei ha risposto: «Che bel commento fatto da una persona che non capisce nulla di ritocchi estetici. Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato».

Insomma, i Ferragnez sono sempre nel mirino ma anche questa fa parte del loro lavoro e lo sanno bene tanto che sono sempre pronti a controbattere e, laddove serve a rispondere a tono ma non cambiano di un millimetro il loro modo di vivere che, a vedere i numeri che portano a casa, è decisamente vincente.

