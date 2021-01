fariba,-la-madre-di-giulia-salemi,-rompe-il-silenzio-e-dice-la-sua-sul-rapporto-della-figlia-con-pierpaolo-pretelli

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, è sempre rimasta nell’ombra, preferendo lasciare alla figlia la libertà di decidere per sé senza condizionamenti esterni.

Se le sue ingerenze nella precedente storia d’amore tra Giulia e Francesco Monte erano state a volte oggetto di critica, ora Fariba mantiene un profilo più basso, limitandosi a rilasciare un’intervista solo per il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Interrogata sul rapporto di Giulia con Pierpaolo Pretelli, Fariba non si è di molto sbilanciata ed ha optato per una sorta di sospensione del giudizio, giacchè è troppo presto per capire se la neonata coppia avrà o meno un futuro:

“Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente, vive di istinto e di passione che a volte possono prendere il sopravvento sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, è troppo presto, ma per ora la vedo felice e spensierata.”

Fariba si è dimostrata magnanima nel suo giudizio anche con Pierpaolo, il quale ha spesso tentennato tra la liaison con Elisabetta Gregoraci, il possibile ritorno di fiamma con Ariadna Romero e, infine, la relazione con Giulia:

“Non mi stupisce minimamente che Pierpaolo, che è un giovane ragazzo di 30 anni, possa essere confuso. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori avrà modo di schiarirsi e idee e capire dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare e a sostenere mia figlia.”

Fariba ha voluto esprimere il suo sostegno anche alla madre di Pierpaolo, da molti accusata di eccessive interferenze nel rapporto del figlio con Giulia:

“Mi sembra troppo l’accanimento verso la signora che, in fondo, non ha detto niente di male, ma alcuni fan l’hanno fraintesa e l’hanno attaccata, mi è dispiaciuto per lei. Invito caldamente tutti i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli, sia per Elisabetta Gregoraci e sono sicura che Giulia la pensa come me”.

A proposito di Elisabetta Gregoraci, Fariba ha voluto chiarire i rapporti tra la figlia e Flavio Briatore: