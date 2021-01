Donald Trump, confermato l’impeachment: è la seconda volta in un solo mandato

Per la seconda volta in un solo mandato, un risultato storico per gli Stati Uniti: confermato l’impeachment per Donald Trump

Donald Trump è sotto impeachment per la seconda volta in un solo mandato. Non era mai successo prima nella storia degli Stati Uniti d’America che accadesse una cosa simile. Con 221 “Sì” e 197 “No” la mozione è stata approvata, da poco, alla Camera. Tra gli oltre 200 sì, sono stati registrati anche quelli di 10 repubblicani.

Il primo processo fu a seguito della pressione fatta dall’uscente presidente degli USA nei confronti del presidente ucraino affinché aprisse un’indagine contro Joe Biden. Questa volta, i Democratici gli contestano di “aver aizzato centinaia di suoi sostenitori” contro il congresso del 6 gennaio di Capitol Hill. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE)

Donald Trump, confermato l’impeachment: di cosa si tratta

L’impeachment è un processo americano in cui la minoranza muove una denuncia nei confronti di un funzionario del Governo per presunti crimini. Nella storia degli USA è già successo che un presidente finisse sotto impeachment, Andrew Johnson, Bill Clinton e Richard Nixon, ma mai per due volte nel giro di 2 anni. Dall’inizio del mandato, nel 2017, ad oggi, Donald Trump è per la seconda volta sotto impeachment: la prima volta a dicembre del 2019, con successiva assoluzione a febbraio 2020.

Una volta approvata la mozione alla Camera, passerà tutto nelle mani del Senato per il processo nei confronti di Donald Trump. Con il mandato in scadenza a giorni, neanche l’ex presidente degli USA riuscirà a raggiungere un nuovo traguardo, sicuramente negativo: nessuno prima d’ora è stato rimosso dall’incarico a causa di un impeachment e non sarà Trump il primo ad esserlo.