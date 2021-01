costigliole-d’asti:-incidente-sulla-ss-231

Spread the love

A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 231 “Di S.Vittoria” al km 15,800 in località Costigliole d’Asti (Asti). Il sinistro ha coinvolto un veicolo. Il traffico veicolare è stato deviato in loco sulle strade provinciali e successivamente la regolare viabilità è stata ripristiata.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza.