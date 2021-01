La costata di manzo marinata all’orientale alla piastra (o griglia) è una portata semplice da preparare, che rende omaggio ad un taglio di carne facente parte, appunto, del costato del bovino adulto.

Risultando leggermente tenace a causa del muscolo, la marinatura presente nella ricetta, le dona maggior morbidezza, oltre che un’aggiunta in fatto di profumo ed il burro agli aromi rifinisce i sapori e li enfatizza.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 8 minuti

Tempo totale: 23 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

3 Costate da circa 500 l’una

660 ml Birra ambrata

4 cucchiai Salsa Di Soia

1 cucchiaio Zenzero grattugiato fresco o 1 cucchiaino in polvere

½ cucchiaino Pepe di Sichuan

4 foglie Alloro

125 g Burro morbido

½ cucchiaino Peperoncini

2 rametti Rosmarino tritati grossolanamente

q.b. Fleur De Sel o sale grosso

Preparazione

Per preparare la ricetta della costata di manzo marinata all’orientale, unite in una teglia capiente (ci devono stare le 3 costate) tutti gli ingredienti per la marinata, mescolate bene ed immergetevi le costate.

Chiudete con pellicola e fate riposare in frigorifero per 4 ore, o una notte intera.

Schiacciate con una forchetta il burro in una ciotola, unitevi le spezie, mescolate e distribuite su un rettangolo di pellicola in modo da formare un cilindro; regolarizzatelo arrotolandolo avvolto nella pellicola, sigillate bene e mettete un paio d’ore in freezer, quindi tenete in frigorifero fino al momento di utilizzarlo.

Prelevate la carne mezz’ora prima della cottura in modo che non sia troppo fredda.

Scaldate una piastra in ghisa (oppure preparate preventivamente la brace per la griglia) in modo che sia rovente.

Togliete la carne dalla marinata, asciugatela leggermente e poggiatela sulla piastra.

Fate cuocere senza muoverla o forarla finché vedete affiorare i liquidi interni (5-6 minuti, con uno spessore di 2 cm), giratela con una pinza e cuocete sull’altro lato: 3 minuti circa per una cottura media.

Rimuovete le costate dalla piastra (se è piccola dovrete cuocerne una per volta) e fatele riposare avvolte ognuna in un foglio d’alluminio per 5 minuti in modo che le fibre si distendano grazie al riequilibrio dei succhi interni.

Spolverate con il fleur de sel, poggiatevi sopra qualche fetta di burro aromatizzato e servite.