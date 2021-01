calciomercato-inter,-il-giocatore-pronto-a-salutare:-affare-ai-dettagli

Calciomercato Inter, il giocatore è pronto a salutare i nerazzurri e a trasferirsi per trovare più minutaggio

Calciomercato Inter, un giocatore è in uscita (Getty Images)

L’Inter sta vivendo un periodo non semplice per quanto riguarda il fronte calciomercato. La società Suning ha ormai deciso di cedere le sue quote di maggioranza al gruppo Alibaba, e questo ha di fatto bloccato ogni trattativa in entrata per il club nerazzurro.

Sul fronte cessioni, invece, qualcosa sembra muoversi. Mentre Christian Eriksen continua ad essere in uscita ma non trova squadre interessate, c’è un altro nome che presto potrebbe lasciare e trasferirsi in un altro club di Serie A per trovare più spazio: Andrea Pinamonti. L’attaccante non ha convinto Antonio Conte, e le pretendenti su di lui certamente non mancano. Si prospetta un interessante intreccio di mercato in questo senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva il campione pluripremiato: affare ai dettagli

Calciomercato Inter, Pinamonti verso la cessione

Pinamonti potrebbe presto trasferirsi all’Udinese o al Benevento, con Kevin Lasagna protagonista del valzer di attaccanti (Getty Images)

Andrea Pinamonti potrebbe presto lasciare l’Inter, e accasarsi in un nuovo club già nell’attuale sessione di calciomercato. Su di lui, stando a quanto riferisce Tuttosport, è forte l’interesse dell’Udinese. I friulani potrebbero presto salutare Kevin Lasagna – corteggiato dal Benevento di Pippo Inzaghi – e virerebbero quindi sulla giovane punta ex Genoa. In realtà, però, potrebbe crearsi un vero e proprio valzer di mercato.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala: arriva il miglior talento europeo

Qualora il Benevento non riuscisse a chiudere per Lasagna, potrebbe puntare proprio su Pinamonti stesso. Una trattativa che interessa tre città quindi quella relativa agli attaccanti: Milano, Udine e Benevento. Bisognerà vedere se le tre squadre riusciranno a trovare i giusti incastri per accontentare tutti. Maggiori dettagli arriveranno sicuramente nel giro delle prossime settimane.