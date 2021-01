arriva-the-intern-5-stagione:-su-fox-crime-dal-26-gennaio-2021

The Intern 5 in Italia quando esce? Dal 26 gennaio 2021 su Fox Crime

Scopriamo la data di uscita italiana di The Intern 5 stagione, la serie poliziesca creata da Laurent Burtin e Isabel Sebastian in arrivo in Italia su Fox Crime. Dopo aver debuttato infatti lo scorso 25 agosto 2020 in Francia, a partire dal 26 gennaio 2021 The Intern 5 approda in prima visione assoluta sul Canale 116 di Sky. Nel dettaglio, a partire da quella data, gli appuntamenti con The Intern 5 sono fissati ogni martedì con un doppio episodio dalle ore 21:05 su Fox Crime fino al 16 febbraio 2020

Ricordiamo che il finale di stagione di The Intern 4 va in onda su Fox Crime a Ferragosto 2019, ma i fan non hanno da temere sull’arrivo di un nuovo capitolo. Non a caso The Intern 5 è confermata ancor prima della conclusione della quarta stagione in Italia, tanto che si dà il via alle riprese nel mese di giugno 2019 nei pressi di Marsiglia. A confermarlo è anche il magazine francese Le Blog Tv News, che indica proprio l’estate 2019 come periodo delle riprese per i primi quattro episodi della quinta stagione.

The Intern 5 stagione trama e anticipazioni

The Intern 5 stagione

Scopriamo le prime anticipazioni su The Intern 5 stagione! I primi quattro episodi de La stagiaire 5 raccontano di una serenità ritrovata da Constance Meyer.

Tra Constance e Barth pare andare tutto a gonfie vele. Nel frattempo, Alice ha un grande successo con il suo impiego su una nave da crociera. Antoine ha tutte le carte in regola per diventare un grande avvocato in futuro.

Lo scenario idilliaco non è che un’illusione, spazzata via dall’arrivo inaspettato di Chantal, la madre furba e affascinante di Barth. Chantal decide di interrompere il suo giro del mondo per far visita al figlio e alla nuora. È solo un gesto di cortesia dettato dalla nostalgia? Visto che la donna non sembra volersene andare tanto presto, vengono dei dubbi circa la sua reale motivazione.

Nel frattempo Boris e Solène vivono appieno la loro storia d’amore, facendo piani per un futuro non in due, ma in tre.

Constance deve fare i conti nella stagione 5 di The Intern con l’avvocato Quiring che agisce in modo strano. Nasconde sicuramente qualcosa…

The Intern 5 puntate: quante sono

Da quante puntate è formato il quinto capitolo della serie poliziesca francese? Anche la stagione 5 presenta otto episodi come i due capitoli precedenti, portando così la serie tv a un totale di 29 episodi per cinque stagioni. Ricordiamo che The Intern è creata da Laurent Burtin e Isabel Sebastian, ed è prodotta da Gazelle & Cie, Elephant Story, AT Production e France Télévisions.

The Intern 5 cast: attori e personaggi

Cooptata per The Intern 5 stagione Michèle Bernier nei panni di Constance Meyer, insieme a Antoine Hamel che torna nel ruolo di Boris Delcourt. Sono confermati nel cast anche Philippe Lelièvre alias Barth Meyer, la veterana Géraldine Loup (Fanny Pelletier), Clément Moreau aka Antoine Meyer e Jeanne Lambert alias Alice Meyer. Anche Soraya Garlenq nei panni di Nadia Saidi c’è nella quinta stagione di The Intern, insieme a Nicolas Mariè (Vladimir Quiring).

Tra le guest star per ora vociferate citiamo Jean-François Malet, Arthur Mazet, Rebecca Hampton, Renaud Leymans, Cyril Garnier e Aurélie Vaneck.

The Intern 5 streaming: dove vederla

Come fare a vedere le nuove puntate di The Intern 5 in streaming non puoi farlo in diretta su Fox Crime? In questo caso niente paura, dato che il canale è disponibile anche On Demand su Sky Go e in streaming su NOW TV. Ipotizziamo quindi il rilascio degli episodi della serie poliziesca francese anche sulla piattaforma streaming targata Sky.