ariadna-romero,-ex-di-pierpaolo-pretelli,-dice-la-sua-sul-rapporto-tra-lui-e-giulia-salemi

Ariadna Romero è la ex compagna di Pierpaolo Pretelli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Il ragazzo sta vivendo una romantica relazione con Giulia Salemi, anche se la famiglia di lui si è frapposta manifestando un certo scetticismo verso la coppia.

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha già espresso una preferenza per Elisabetta Gregoraci come eventuale compagna per il concorrente.

Un’altra voce in campo si è oggi aggiunta sulla vicenda: si tratta di Ariadna Romero, la quale, nel corso di un’intervista, è stata interrogata sul rapporto tra Pierpaolo e Giulia.

Pur senza esprimere la medesima ritrosia della famiglia di Pierpaolo verso Giulia, Ariadna si è detta preoccupata per la giovane età dell’influencer, a cui mancherebbero l’esperienza e la maturità per sostenere una relazione con Pierpaolo anche al di fuori della casa, tenuto conto che lui è anche padre di un bambino. Ariadna ha anche manifestato la sua preferenza verso Elisabetta che ritiene più matura e più pronta ad affrontare una relazione seria.

“Con Elisabetta Gregoraci ero felice e beata, ha un altro carattere. Giulia è una brava ragazza, ma la mancanza di esperienza si vede nelle accortezze che non ha.”

Ecco il post: