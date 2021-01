antonella-elia-“anch’io-ho-avuto-un-tumore-e-non-l’ho-mai-detto”,-ma-viene-smentita-clamorosamente-da-….

Spread the love











Quest’anno “Il grande fratello vip” sta regalando dei momenti davvero poco edificanti per i quali anche il conduttore Alfonso Signorini si vede costretto a scusarsi.

Una delle più brutte scene è stata, certamente, quella in cui Antonella Elia ha brutalmente attaccato Samantha De Grenet dicendole di essere invecchiata e ingrassata. E tanto altro. Dopo quell’incontro scontro, Samantha De Grenet ha avuto un crollo e ha raccontato agli inquilini della casa che se è ingrassata è per colpa del tumore che ha avuto e delle cure a cui si è dovuta sottoporre.

Antonella Elia racconta di aver avuto anche lei un tumore ma di non averlo mai raccontato per non strumentalizzare il dolore

Dopo quello scontro i i social si sono scatenati e hanno attaccato, oltre Antonella Elia anche la trasmissione e il conduttore tanto che nella puntata successiva Signorini, oltre a scusarsi, ha anche preteso che le due donne si confrontassero nuovamente ma con toni pacati e urbani. In quell’occasione la Elia ha detto alla De Grenet: “Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello. Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!”.

Dopo che la Elia ha, così, raccontato di aver avuto anche lei un tumore, il pubblico da casa è rimasto senza parole perchè non si è mai saputo nulla.

Interviene Benedicta Boccoli che dice alla Elia “Tu non hai mai avuto un tumore”

Dopo che Antonella Elia ha detto di aver avuto un tumore è intervenuta Benedicta Boccoli che ha sbugiardato la Elia e ha detto così: “Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cosa terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.

