anticipazioni-daydreamer-21-gennaio-2021:-puntate-102,-103-e-104

Anticipazioni Daydreamer 21 gennaio 2021

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, quali sono i prossimi colpi di scena di Daydreamer in onda giovedì 21 gennaio 2021? Dopo la ripartenza dello scorso 7 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5, prosegue la programmazione in prime time di Daydreamer con ben tre episodi. Ecco cosa succede nelle puntate in onda giovedì 21 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5 dalle ore 21:40 circa!

Ricordiamo anche che Erkenci Kuş (titolo originale) è una produzione Gold Film per Star TV, distribuita in 21 paesi. Alla regia, Çağrı Bayrak (Bitter Sweet). Scopri maggiori dettagli sulla nuova programmazione di Daydreamer!

Demet Ozdemir e Oznur Serceler In Daydreamer Le Ali Del Sogno. Credits: Mediaset

Daydreamer episodio 102

Nell’episodio 102 di Daydreamer CeyCey desidera a tutti i costi far rimettere insieme Can e Sanem! Così il ragazzo organizza una trappola “amorosa” con l’aiuto di Ayhan e Deren per bloccare la coppia dentro una cella frigorifera. L’idea infatti è quella di chiuderli al fresco per farli chiarire e farli uscire da lì ancora più innamorati.

Peccato però che Sanem e Can litigano furiosamente fino a prendere definitivamente ognuno la propria strada. Da una parte lui raggiungerà i Balcani, dall’altra lei lascerà la Fikri Harika per andare a lavorare con Yigit. CeyCey, sconvolto dal disastro che ha causato, ha una delle sue crisi di nervi.

Più tardi i litigi non sono ancora finiti! Sanem infatti prende le sue cose e scappa nell’ufficio di Yigit. Quest’ultimo allora l’accoglie a braccia aperte felicissimo di poter finalmente lavorare con lei. Ma non è tutto, dato che anche Leyla decide di dimettersi dalla Fikri Harika…

Daydreamer episodio 103

L’episodio 103 si apre con Huma felice insieme a Polen di aver fatto scappare dalla sua azienda sia Sanem che la sorella Leyla. Intanto Polen prepara la partenza con Can, ma si dedica anche al suo libro di cucina presto pubblicato dalla casa editrice di Yigit, datore di lavoro di Sanem e Leyla. Ecco quindi che Sanem si ritrova di nuovo al fianco di Can, dopo che quest’ultimo assume la direzione artistica del libro di Polen.

Nel frattempo Osman “trascina” Leyla a vedere un appartamento in vista del matrimonio. La ragazza però, seppur non lo dica a parole, è evidentemente molto scontenta. Più tardi Yigit sollecita Sanem a lavorare al suo romanzo, mentre Ceycey riceve una telefonata della nonna paterna desiderosa di conoscere la sua fidanzata!

Daydreamer episodio 104

Trascorrono alcuni giorni, mentre la relazione tra Sanem e Can sembra essere finita per davvero. La ragazza, infatti, ha lasciato l’agenzia per concentrarsi sulla scrittura del suo nuovo romanzo, anche se le risulta difficile non pensare mai al suo Can.

In realtà anche per lui la situazione procede allo stesso modo, tanto che decidono di telefonarsi nello stesso momento trovando così occupato il numero dell’altro. Sanem però non si arrende e decide di ritentare. Allora lui risponde ma entrambi fingono di aver superato la rottura, di stare bene e di non essere più gelosi l’uno dell’altra.

Indispettita da tale atteggiamento, l’indomani Sanem decide di fare visita alla Fikri Harika con la scusa di recuperare alcuni oggetti. La ragazza però fa un’entrata davvero plateale tanto da lasciare tutti, soprattutto Can, senza parole.

Continua nel frattempo la crisi tra Leyla e Osman. Quest’ultimo infatti, quando prova a baciarla, è prontamente rifiutato dalla ragazza che non sa davvero come ammettere a se stessa di provare nei suoi confronti solo un sentimento di amicizia.