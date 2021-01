Amici 20, crollo in casetta. Lo sfogo straziante: “Mi ha umiliata”. Rosa è stata messa in discussione per l’ennesima dalla professoressa Alessandra Celentano

Rosa Di Grazia ha vissuto un momento di crisi in casetta dopo la lettera che l’è arrivata da Alessandra Celentano. Le due non sono mai andate d’accordo: Rosa è la ballerina che è stata presa di mira quest’anno dalla docente, Alessandra la reputa davvero molto bella ma come ballerina non ha una grande considerazione di lei. Per questo motivo ha deciso di scriverle una lettera che Rosa non ha proprio apprezzato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Amici 20, Rosa Di Grazia e Alessandra Celentano una contro l’altra

Infatti Alessandra le ha scritto una lettera dove le ha detto che non è mai stata una professoressa di parte, è sempre stata severa ma giusta e per questo motivo ha scelto di farle fare un’altra sfida. “Non ti vedo come una ballerina con la B maiuscola ma con la B minuscola” le ha scritto, e Rosa ha prontamente commentato: “Meno male che non aveva intenzione di umiliarmi“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip: Tommaso Zorzi racconta nel dettaglio il retroscena con Stefania Orlando

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Rosa si è recata in camera ed è scoppiata a piangere, ha telefonato sua madre che l’ha consolata e l’ha incoraggiata a dimostrare quanto vale in questa sfida. Lei ha sottolineato più volte di essere nella scuola di Amici anche per questo e che non ha di certo intenzione di tirarsi indietro.