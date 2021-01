allenarsi-in-casa-senza-rinunciare-al-design

La cyclette di design si adatta a ben 5 posizioni dello spinning ed è realizzata con materiali innovativi ed eccellenti. In carbonio, acciaio e fibra di vetro è frutto di una minuziosa ricerca estetica che conferisce al prodotto una grande versatilità. Passione per lo sport e per il living in questo modo convivono in un unico oggetto.

2- Ares by Giorgetti Gorgetti ares g02 Ideati da Sara Ricciardi, la peculiarità dei manubri Ares consiste nella loro composizione, identici per forma e volume ma differenti per peso. Il carico di questi articoli varia a seconda dei materiali utilizzati: ottone, rame, pietra serena, ebano nero, onice, nero marquinia, rosa Portogallo e pietra dorata. Funzionali e belli alla vista si approcciano ad un’estetica rigorosa e sofisticata. 3 – Vluv Seduta Vluv La seduta che asseconda il movimento, di forma sferica e rivestita con tessuti pregiati ed eleganti Vluv aiuta a mantenersi attivi anche durante l’attività sedentaria. Ergonomica e confortevole rappresenta un modo alternativo di sedersi, disponibile in diverse dimensioni è trasversale ad esigenze differenti. 4 – Il tappetino da yoga di Society6 Il tappetino da yoga di Society6 Realizzati con assenza di metalli pesanti e lattice, i tappetini da yoga di Society6 sono decorati con stampe di artisti provenienti da tutto il mondo. L’azienda propone una miriade di decorazioni per ogni gusto, con disegni grafici o raffigurativi, dai colori vivaci e brillanti o tenui e pastello, non resta che l’imbarazzo della scelta. 5 – DS-2878/60 by De Sede DS-2878/60 by De Sede Il sacco da Boxe di De Sede interamente realizzato in pelle conferisce agli ambienti un tocco industrial chic, spesso questi particolari attrezzi di culto vengono utilizzati anche per decorare le zone living. La scelta della pelle in due nuance differenti, inoltre, veicola l’attività fisica in una dimensione sensoriale amplificata.