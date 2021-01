Alessia Marcuzzi scrive un tweet “Abbiamo fatto un pasticcio …” perché tutti pensano che sia indirizzato a De Martino

Spread the love











Belen è incinta a tre mesi e questa per lei sarà certamente una bellissima notizia anche se a parlarne sono tutti i giornali ma lei non ha ancora né smentito né confermato. Dopo l’estate che ha trascorso certamente per lei questo è un bel periodo accanto al fidanzato Antonino Spinalbanese e ha ritrovato quella serenità che in estate sembrava davvero persa.

Il gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Durante l’estate scorsa non si parlava d’altro che della relazione clandestina presunta tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Nonostante i diretti interessati si fossero precipitati a smentire e anche Belen lo aveva fatto, anche se senza convincere molto, in tanti hanno continuato a credere che quella notizia fosse vera perché erano tanto gli indizi che lo lasciavano presumere. Il marito di Alessia Marcuzzi che era andato via di casa, un fiore bellissimo e particolare postato sia sulla pagina di De Martino che della Marcuzzi e tanti altri. Poi era anche intervenuto Alfonso Signorini che aveva detto: “I personaggi si raccontano sempre meno, si fanno vedere sui social felici e contenti e nascondono la verità. Non so se la gente sia così scema da credere a tutto, ma a quanto pare sì”.

Dopo un po’ di mesi quando le acque si erano calmate, Alessia Marcuzzi era stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo e in quell’occasione aveva deciso di parlare di ciò che era accaduto e aveva detto così: “Ho capito che molto spesso credere a una cosa romanzata sia più stuzzicante che credere alla verità. Non è stato molto bello ma devo farci i conti, la mia vita è in mezzo ai riflettori e ho preferito non commentare. Ci siamo parlati tutti e tre ed eravamo tutti esterrefatti per la cosa”.

Il tweet di Alessia Marcuzzi fa pensare a Stefano De Martino

Il 5 gennaio, Alessia Marcuzzi ha scritto un tweet davvero molto particolare.

L’ha scritto per la messa in onda del film “La La Land” su Rai 3, e voleva essere di buon augurio per il film: “Brindiamo a coloro che sognano, folli quanto possono sembrare, brindiamo ai cuori che soffrono, brindiamo ai pasticci che facciamo”.

Tutti hanno pensato che fosse diretto a Stefano De Martino perché nel 2018 la promo a tema “La La Land” de L’Isola dei Famosi l’aveva fatta proprio con Stefano De Martino.

