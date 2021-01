ad-loves-puglia:-quando-la-pietra-si-trasforma-in-architettura

Spread the love

Continua il viaggio di AD Italia alla scoperta delle eccellenze pugliesi nel settore dell’arredo. Protagoniste, questa volta, sono le aziende che custodiscono i segreti della pietra: realtà che affondano le radici nella tradizione artigianale degli scalpellini, ma si distinguono al tempo stesso per creatività, visione imprenditoriale e capacità di immaginare il futuro.







Sfoglia gallery



Da Philippe Starck a Renzo Piano, da Ugo La Pietra a Michelangelo Pistoletto, sono tanti gli architetti e designer di fama mondiale che collaborano con Pimar: l’azienda leccese, oggi portata avanti dalla famiglia Marrocco, si dedica da oltre 150 anni all’estrazione della pietra nelle sue cave di proprietà, in Salento, e alla loro trasformazione in opere architettoniche e collezioni di arredo e design. Segno distintivo di Pimar è il connubio tra artigianalità, alta tecnologia, organizzazione e innovazione, unite a una costante attenzione per la sostenibilità.







Sfoglia gallery



Nata nel 1963 a Maglie dalla tradizione e dall’esperienza dei “cavamonti”, la Pitardi lavora la pietra leccese di tipo gentile (chiamata Aura e utilizzata nel barocco salentino) da tre generazioni. Attraverso un continuo processo di innovazione del sistema produttivo e all’utilizzo di tecnologie specifiche, l’azienda riesce a esaltare le caratteristiche peculiari di ogni singolo prodotto grazie a personale specializzato, realizzando elementi architettonici, complementi d’arredo e sculture che rispecchiano la tradizione e la storia millenaria di questa terra.







Sfoglia gallery



Da trent’anni Ecade Limestone è specializzata nella lavorazione della pietra leccese, utilizzata per realizzare architetture di pregio, edifici di lusso e oggetti di design. Grazie a un solido know how fondato sul connubio di artigianto e tecnologia, a elevate capacità produttive e ai suoi impianti di nuova generazione, l’azienda collabora con brand del lusso e rinomati professionisti a livello internazionale – tra cui Steven Holl, Alvaro Siza e Pierangelo Caramia -, custodendo il meglio della tradizione e innovandosi costantemente.







Sfoglia gallery



Naturalmente Puglia è un’azienda con sede ad Alberobello specializzata in lavorazioni artigianali in pietre naturali pugliesi, tra cui la pietra di Trani: realizza pavimenti, rivestimenti di qualità e molte altre creazioni – dalle scale ai camini, dalle piscine ai famosi trulli – collaborando con architetti di fama internazionale. La materia prima, selezionata con attenzione, viene trattata e lavorata dai maestri artigiani per dare vita a manufatti che uniscono qualità, prestigio e durevolezza.

(Foto in apertura: la Cattedrale di Trani – ph. Piero M. Bianchi/Getty Images)