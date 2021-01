about-fabrics-2021:-i-tessuti-dell’anno

Ricerca su materia e colore per Élitis. 100% lino stone washed Pur-Lin, in alto, con trama di fili grossi e falsi uniti. Adatto alle sedute, come Chouchou, qui in giallo intenso, morbido e luminoso come un velluto e con la superficie a rilievo. Per le tende c’è Philae, con tessitura di fili di ciniglia che creano un effetto di costine super sottili.

Hermès