you-3-stagione:-ecco-le-prime-anticipazioni

You 3 stagione: svelate le prime anticipazioni

You 3 stagione anticipazioni: lunedì 2 novembre 2020 sono iniziate ufficialmente le riprese della terza stagione della serie, prevista per il 2021. Le riprese sono state posticipate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Tutto sembra però procedere, tanto che arrivano le prime anticipazioni della trama. Cosa succederà in You 3 stagione?

Continuano le vicende dello stalker pluriomicida trasferirsi da New York a Los Angeles, Joe Goldberg. Nella prima stagione sviluppa un’ossessione per Beck, nella seconda per Love. Il finale della stagione 2 tuttavia è del tutto inaspettato, tanto che è impossibile prevedere cosa aspettarsi nella prossima stagione, se non aspettandone il debutto o facendo teorie basandoci sulle prime anticipazioni.

Silver Tree, regista della serie, ha infatti rilasciato alcune piccole anticipazioni su quello che ci aspetta. Sapevamo già che Sera Gamble (ideatrice dello show) aveva già un’idea per la terza stagione di You. Inoltre Caroline Kepnes, l’autrice dei libri su cui si basa la serie, è al lavoro sul terzo e sul quarto romanzo della saga di Joe Goldberg. Dopo You e Hidden Bodies, la storia di Joe continuerà con due romanzi inediti.

Che cosa ha rivelato la regista della serie? La Tree parlando della difficoltà durante le riprese per via delle misure di sicurezza ha anticipato che ci sarà una scena ambientata durante un cocktail party. Che sia il luogo dove Joe conoscerà di persona la sua prossima ossessione? O uno dei tanti luoghi in cui la seguirà?

Inoltre le viene chiesto se ci saranno più o meno omicidi dato che ormai Joe sta per [ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE DI YOU 3] diventare padre di famiglia. Si dice infatti che la paternità/maternità di solito addolcisce le persone quindi quello che i fan si chiedono è se questo influirà sul protagonista e anche su Love, che come scopriamo nel finale, è altrettanto spietata. Silver Tree risponde tranquillamente: “La genitorialità non addolcirà questa coppia“. Quindi possiamo davvero aspettarci di tutto.

La regista conferma questa ultima affermazione rivelando: “Questa stagione di You è folle. È così divertente e l’avere solo un paio di persone contro Joe è l’ingrediente per rendere questa stagione interessante e imprevedibile in un modo che nessuno può immaginare. È la genialità di Sera Gamble nell’aggiungere questo ingrediente, perciò direi che [nella serie, ndr] si esplora il matrimonio e l’essere genitori e le relazioni così come tutti i clichés e storie d’amore che c’erano anche nella precedente stagione in una maniera deliziosa e shockante“.

