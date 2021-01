usa,-eseguita-condanna-a-morte-di-lisa-montgomery:-prima-volta-da-70-anni

WASHINGTON – È stata eseguita negli Usa la condanna a morte di Lisa Montgomery, 52 anni, dopo il via libera della Corte suprema. Si tratta della prima esecuzione federale di una detenuta negli Usa da quasi settant’anni. Nel dicembre 2004 Montgomery uccise la 23enne Bobbie Jo Stinnett, asportando il bambino dal grembo della donna e poi tentando di far passare per suo il neonato. L’esecuzione della donna, tramite iniezione letale, era stata sospesa per accertamenti psichiatrici, ma questa notte è stata portata a termine al Federal Correctional Complex di Terre Haute, nell’Indiana.

Gli avvocati di Montgomery avevano affermato che l’abuso sessuale subito durante l’infanzia avrebbe portato a “danni cerebrali e gravi malattie mentali” per la donna. Il patrigno aveva negato di averla abusata sessualmente, dicendo anche di non avere buona memoria, quando gli è stata presentata una propria dichiarazione in cui aveva ammesso abusi fisici. La madre di Montgomery aveva invece dichiarato di non aver mai denunciato l’uomo perché temeva per la vita propria e della figlia.

(afp)

Montgomery, che non riusciva ad avere figli, aveva selezionato la sua vittima online e la scelta era caduta su Stinnett, un’allevatrice di cani. Si era recata a casa della 23enne con la scusa di acquistare un cucciolo e poi l’aveva strangolata a morte aprendole il ventre per estrarre il feto di otto mesi,. La piccola è sopravvissuta alla tragedia. Si chiama Victoria e oggi è adolescente e vive con il padre.



Gli Stati Uniti hanno ripreso le esecuzioni capitali federali lo scorso luglio dopo una pausa di 17 anni. Con Montgomery, le esecuzioni federali sono arrivate a 11.

Questa settimana saranno giustiziati altri due uomini la cui esecuzione era stata sospesa dopo che avevano contratto il Covid-19.

L’ultima donna a essere giustiziata dal governo federale è stata Bonnie Brown, ne dicembre del 1953: rapimento e omicidio di un bambino di 6 anni nel Missouri. L’ultima esecuzione di una donna a livello statale è stata quella di Kelly Gissendaner, nel 2015. Condannata per omicidio nel 1997, uccise il marito con la complicità del suo amante.