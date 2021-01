Ingredienti

600 g carote

230 g pasta sfoglia rettangolare

100 g provola affumicata

50 g latte

2 tuorli

Grana Padano Dop

granella di nocciole o di pistacchi

olio extravergine di oliva

sale

Durata: 50 min Livello: Medio Dosi: 2 persone

Per la ricetta del tuorlo nel nido di carote, sbucciate le carote, tagliatele a nastri sottili per il lungo: usate il pelapatate oppure la mandolina; scottatele per un minuto in abbondante acqua bollente salata, raffreddatele in acqua e ghiaccio, quindi asciugatele su carta da cucina



e conditele con un filo di olio. Rivestite una teglia con carta da forno, adagiatevi la pasta sfoglia, ricopritela con un altro foglio di carta da forno, appoggiatevi sopra un peso e cuocetela a 200°C per 12-13 minuti; sfornate la sfoglia e ritagliatevi 2 dischi (diametro 14 cm) con l’aiuto di un tagliapasta. Accomodate i dischi nei piatti e posatevi sopra un tagliapasta più piccolo (diametro 12 cm) rivestito all’interno con una striscia di carta da forno. Fate aderire i nastri di carota lungo il bordo interno del tagliapasta, creando una serie di strati concentrici in modo da formare un nido. Ripetete l’operazione nel secondo piatto.



Tagliate a pezzetti la provola affumicata e fondetela in un pentolino con il latte per circa 5 minuti, finché non otterrete una crema consistente. Versate la crema nei nidi di carote, quindi adagiatevi sopra i tuorli crudi. Completate con una spolverata di grana grattugiato, un poco di granella di nocciole o di pistacchi ed erbe fresche tritate, a piacere.