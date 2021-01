Trump vola in Texas: “Il 25° emendamento è a rischio zero per me”

WASHINGTON – Il venticinquesimo emendamento è “a rischio zero per me”, ha detto Donald Trump al suo arrivo ad Alamo in Texas, escludendo di poter essere rimosso dall’incarico. “La libertà di parola è sotto attacco come mai prima d’ora”, ha continuato commentando la chiusura del suo profilo Twitter.

Il presidente uscente non si è assunto alcuna responsabilità per la violenta insurrezione al Congresso degli Stati Uniti la scorsa settimana, nonostante i suoi commenti abbiano incoraggiato i sostenitori a marciare sul Campidoglio e li abbia lodati mentre stavano assaltando il Capitol Hill.

Donald Trump ha anche lanciato un appello all’unità: “È il momento per la nostra nazione di essere unita, per la pace e per la calma. È il momento di guarire”, ha dichiarato il presidente reclamando rispetto anche per le forze dell’ordine. “Noi crediamo nelle tradizioni e le rispettiamo, non vogliamo abbatterle, crediamo nello stato di diritto, non nella violenza e nelle sommosse”, ha aggiunto.

“A differenza degli altri io mantengo le promesse”, “oggi celebriamo una pietra miliare straordinaria, il completamento di 450 miglia di muro” al confine con il Messico, “un anno e mezzo fa era tutto in costruzione”, ha detto Trump. “Dove abbiamo costruito il traffico di droga e di essere umani è crollato”, ha aggiunto il tycoon.

Questa è una storia di successo. Quando sono salito alla presidenza, molta gente attraversava irregolarmente il confine statunitense. Noi abbiamo rafforzato il confine e riformato le leggi e ora le nostre frontiere sono sicure come mai erano state nella storia. La legge è stata ripristinata” ha affermato il presidente Donald Trump per inaugurare il completamento della barriera di separazione con il Messico per fermare le migrazioni irregolari.

“Trovare i fondi per costruirlo non è stata una cosa facile” ha continuato Trump, il cui mandato terminerà il 20 gennaio. “Ci hanno provato in molti in questi anni e non ci sono riusciti – ha continuato – ma io ho mantenuto la promessa”.

Infine il presidente uscente ha ringraziato il capo di Stato del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, per aver reso possibile il progetto.

La visita in Texas

Donald Trump è arrivato in Texas per tenere un discorso ad Alamo davanti al muro che ha fatto costruire al confine con il Messico nella Rio Grande Valley. È volato in elicottero dal McAllen International Airport dove è atterrato con l’Air Force One. Ad accoglierlo centinaia di entusiasti sostenitori lungo la strada con bandiere e slogan

Si tratta della sua prima apparizione pubblica dopo l’assalto al Congresso e il primo banco di prova sul suo atteggiamento di fronte ai suoi fan. Questo mentre la Camera si riunisce per votare entro oggi la risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare entro 24 ore il 25/mo emendamento per rimuovere il presidente.

Una opzione che sembra tramontata dopo la “buona conversazione” (secondo fonti della Casa Bianca) che i due hanno avuto ieri nello studio Ovale impegnandosi “a continuare il lavoro per conto del Paese per il resto del loro mandato”. Nel caso la Camera è pronta a votare già domani la mozione per il secondo impeachment del presidente, per incitamento all’insurrezione.

“Assolutamente ridicolo”: così il presidente Donald Trump ha definito il tentativo dei Democratici della Camera di portare avanti la procedura di impeachment contro di lui. Una decisione – ha aggiunto il capo della Casa Bianca in partenza per il Texas per una visita al muro anti-clandestini con il Messico ad Alamo – che sta causando “grande rabbia” ed è una “caccia alle streghe”, ma lui non vuole più vedere violenza. Trump ha quindi citato ”Nancy Pelosi e Chuck Schumer’‘ affermando che ”se continuano su questa strada provocheranno un enorme pericolo al nostro Paese”.

Trump ha anche detto che il suo discorso ai suoi sostenitori prima dell’attacco al Campidoglio era “del tutto appropriato”. Poco prima di entrare nell’Air Force One e di volare in Texas, l’inquilino della Casa Bianca, che lascerà il potere tra otto giorni, ha anche stimato che i social network come Twitter, che hanno sospeso il suo account, hanno commesso “un errore catastrofico”.

Sono state queste le prime reazioni del capo della Casa Bianca di fronte al tentativo di rimuoverlo prima della fine del suo mandato – il 20 gennaio – in seguito all’attacco dei suoi sostenitori al Campidoglio.

Trump: “Il muro è stato uno straordinario successo”

“Abbiamo completato il muro, è stato uno straordinario successo, oltre ogni aspettativa. Abbiamo impedito ad una grande quantità di droga l’ingresso nel Paese per molti anni e decenni, stiamo fermando un sacco di immigrati illegali”, ha detto Trump prima di partire per la visita ai lavori di espansione della barriera in Texas.

Disordini a Washington, aperti 160 fascicoli, 70 persone sotto accusa

Le autorità statunitensi finora hanno aperto oltre 160 fascicoli e messo sotto accusa 70 persone in relazione ai disordini del 6 gennaio a Washington. Lo hanno fatto sapere l’Fbi ed il Dipartimento di Giustizia nel corso di una conferenza stampa. Questa è solo la “punta dell’iceberg”, ha ammonito il vice direttore responsabile dell’ufficio dell’Fbi di Washington, Steven D’Antuono, rivelando che finora le forze dell’ordine hanno ricevuto circa 100mila prove digitali su cui lavorare per identificare le persone coinvolte.

Mike Pence: “Il nostro tempo sta per finire”

“Il nostro tempo” sta per finire e una “nuova amministrazione” sta per prendere il nostro posto. Lo ha dichiarato il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel corso di una video-call con i governatori del Paese incentrata sulla lotta al Covid-19. Pence ha sottolineato che l’Amministrazione è nel mezzo della transizione e sta lavorando “diligentemente” con il team del presidente eletto Joe Biden. Il vice presidente ha assicurato una “transizione senza intoppi”, aggiungendo che l’obiettivo “è che non ci siano interruzioni nei nostri sforzi continui per mettere al primo posto la salute del popolo americano”.

Pompeo cancella la missione Bruxelles per garantire transizione ordinata

Il capo della diplomazia statunitense, Mike Pompeo, ha cancellato il suo ultimo viaggio all’estero previsto a Bruxelles per questa settimana. Il dipartimento di Stato ha riferito che Pompeo, tra i membri dell’amministrazione Usa più fedeli al presidente repubblicano, ha deciso di rimanere a Washington per facilitare una “transizione regolare e ordinata” con la squadra del presidente eletto, il democratico Joe Biden.

“Annulleremo tutti i viaggi programmati per questa settimana, compreso il viaggio del segretario di Stato in Europa”, si legge nel comunicato. Pompeo avrebbe dovuto recarsi a Bruxelles mercoledì e giovedì, per incontrare la sua controparte belga, Sophie Wilmes, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per “sottolineare l’importanza duratura del partenariato transatlantico”.

La partenza di Pompeo avrebbe coinciso però con il probabile voto, domani alla Camera dei Rappresentanti, di un secondo atto d’accusa contro Trump per “incitamento alla violenza” nell’assalto al Campidoglio di Washington la scorsa settimana.

Nuove minacce contro il Congresso, Pelosi rafforza la sicurezza

Nancy Pelosi ha convocato una riunione questa sera per potenziare le misure di sicurezza al Congresso dopo che l’Fbi e altre agenzie di sicurezza hanno lanciato l’allarme su piani degli estremisti di destra per lanciare un nuovo attacco armato prima dell’insediamento di Joe Biden. Dopo l’assalto del 6 gennaio una palizzata metallica di oltre 2 metri è in fase di costruzione intorno al Congresso, e nella capitale continuano ad arrivare forze della Guardia Nazionale, che era clamorosamente assente mercoledì scorso. Si prevede che per il 20 gennaio ci saranno 15mila militari inviata da 43 Stati diversi. Ma le misure potrebbero non essere sufficienti di fronte alle nuove, “inquietanti” minacce che sono state comunicate in un briefing, la notte scorsa, ai deputati democratici, con i piani degli estremisti di circondare con migliaia di armati il Congresso, la Casa Bianca, la Corte Suprema, insomma un vero colpo di stato con l’obiettivo di impedire ai democratici, anche assassinandoli, di entrare al Congresso e permettere ai repubblicani di assumere il potere.

Si parla di “4mila armati, che si definiscono ‘patrioti’, pronti a circondare il Congresso per impedire ai democratici di entrare”, ha rivelato alla Cnn il deputato Conor Lamb. “Sono un gruppo organizzato pronto a sparare”, ha detto ancora il democratico affermando che “nella loro testa” sono “patrioti e parlano del 1776”. “Noi non possiamo negoziare o ragionare con queste persone, devono essere incriminate, devono essere fermate, purtroppo tra loro c’è anche il presidente che per questo deve essere sottoposto ad impeachment”, ha aggiunto.

Impeachement, i repubblicani lasciano libertà di coscienza per voto alla Camera

I leader repubblicani della Camera non imporranno domani, quando con ogni probabilità arriverà in aula l’impeachment di Trump, la disciplina di partito per esprimere un voto contrario. Con una netta differenza con quanto successo nel 2019, quando a tutti i deputati repubblicani fu chiesto di votare compatti contro l’impeachment, si lascerà “la libertà di coscienza” per il voto di domani, ha spiegato Liz Cheney, numero tre della leadership Gop. La figlia dell’ex vice presidente di George Bush è la leader repubblicana della Camera che ha condannato nel modo più netto e duro l’operato di Trump dopo l’assalto del Congresso da parte di suoi sostenitori. Si prevede che la stragrande maggioranza dei deputati repubblicani – decine dei quali va ricordato il 6 gennaio hanno votato per non riconoscere la vittoria di Joe Biden – voterà contro l’impeachment. Ma non si esclude che una decina possano dare il loro voto a sostegno dell’azione dei democratici.

La stampa britannica: Ivanka vuole andare all’inaugurazione

L’intenzione di Ivanka Trump di andare alla cerimonia di insediamento di Biden, il prossimo 20 gennaio, ha fatto andare su tutte le furie il padre, che ha già fatto sapere che non parteciperà. La 39enne, stretta consigliera del padre durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca, spera che la sua apparizione possa aiutarla a “guadagnare sostenitori futuri” per i suoi progetti presidenziali. Lo scrive il britannico Daily Mail, che cita una fonte della Casa Bianca. Trump non andrà all’inaugurazione della presidenza Biden, ma lo farà Pence.

Schumer: “Trump usa le tecniche dei peggiori dittatori”

“Quello che Trump ha fatto oggi, accusare gli altri per quello che lui ha causato, è una tecnica patologica usata dal peggiore dei dittatori”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, riferendosi alle accuse mosse dal presidente, il quale – parlando dell’impeachment – lo ha citato insieme a Nancy Pelosi sostenendo che ”se continuano su questa strada provocano un enorme pericolo al nostro paese”. “È Trump che causa la rabbia. Schumer. È lui che causa la divisione. È lui che fomenta la violenza e accusa gli altri di ciò. Tutto questo è indegno”, ha aggiunto Schumer.

L’Fbi aveva messo in guardia il Congresso sugli estremisti

Un giorno prima delle violenze a Capitol Hill, l’ufficio dell’Fbi di Norfolk (Virginia) – in un rapporto interno – aveva lanciato l’allarme sull’intenzione di un gruppo di “estremisti” di recarsi a Washington per scatenare “violenza e guerra” al Campidoglio. Lo riporta il ‘Washington Post’, secondo il quale non è stato fatto abbastanza per impedire “l’attacco terroristico”.

Il rapporto contraddice quanto riferito alla Cnn dalle autorità, secondo le quali non c’erano segnali che indicassero il rischio di un assedio al Congresso. Secondo l’emittente, è probabile che questo rapporto sollevi ulteriori domande sul motivo per cui le autorità non erano preparate a rispondere alla rivolta e sulla capacità di farlo in futuro in vista della cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden.

L’Fbi agli assalitori del Campidoglio, “Consegnatevi o vi verremo a cercare”

Consegnarsi alle autorità. Lo ha chiesto l’Fbi alle persone coinvolte nei disordini del 6 gennaio a Washington, “Anche se avete lasciato Washington Dc, gli agenti dei nostri uffici locali busseranno alla vostra porta”, ha avvertito il vice direttore responsabile dell’ufficio dell’Fbi di Washington, Steven D’Antuono, durante il briefing sugli incidenti a Capitol Hill.

Rinviate le ultime due esecuzioni sotto la presidenza di Trump

Un giudice ha ordinato al Dipartimento di Giustizia americano di rinviare almeno fino al 16 marzo l’esecuzione della condanna a morte di due imputati, Cory Johnson e Dustin Higgs, positivi al Covid-19. Le due esecuzioni, previste tra giovedì e venerdì nel carcere di Terre Haute, in Indiana, sarebbero state le ultime sotto la presidenza di Donald Trump.