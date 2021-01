TG BYOBLU24 | 13 GENNAIO 2021

13/01/2021 Alcune notizie del Tg:

Direttamente dagli Stati Uniti è arrivata la previsione dello scoppio di una nuova pandemia per il 2025. È ancora una volta la John Hopkins a ipotizzare questo tipo di scenario, istituto privato che aveva in qualche modo previsto la diffusione dell’attuale coronavirus e che può vantare collaborazioni e consulenze per la Bill e Melinda Gates Foundation e il World Economic Forum.

L’emergenza virus potrebbe avere in Italia delle ricadute sull’attuale esecutivo. La crisi del Governo italiano è ormai conclamata e il protagonista di queste manovre di palazzo è ancora una volta Matteo Renzi. Da qualche settimana il leader di Italia Viva sta mettendo sotto pressione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in particolare per avere maggiore coinvolgimento sul programma per gestire i fondi del Recovery Fund e per le nomine ai servizi segreti.

Con l’opinione pubblica distratta dall’emergenza sanitaria, il governo sta cercando di far passare una legge a favore degli OGM, organismi geneticamente modificati. È attesa per oggi alla commissione agricoltura della Camera l’approvazione dei decreti sulle New Breeding Techniques (NBT), che riorganizzerebbe il sistema sementiero nazionale, favorendo un ristretto numero di aziende multinazionali che vogliono ottenere il controllo delle filiere agroalimentari, stravolgendo le biodiversità e mettendo in pericolo la salute delle persone.

Secondo un articolo pubblicato sul Washington Post, che riporta fonti dell’FBI, Il Federal Bureau Investigation, la polizia federale americana sarebbe stata a conoscenza di un piano per assaltare il Congresso americano e avrebbe avvertito anche la polizia di Capitol Hill, deputata alla sicurezza del Campidoglio, ma la polizia smentisce.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €14.665 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora