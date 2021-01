Le polpette di ricotta con funghi sono un secondo piatto sfizioso, perfetto anche se utilizzate come antipasto in versione finger food.

Una ricetta veloce da preparare, morbide e gustose e facili da realizzare.

Queste polpette possono essere servite come antipasto finger food, come secondo accompagnato da una fresca insalata.

Si possono preparare in anticipo e sono ottime sia servite calde che fredde.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

400 g funghi champignons

500 g Ricotta vaccina

1 Spicchio d’aglio

1 cucchiaio Olio Di Oliva

1 uova

q.b. sale e pepe

q.b. Olio Di Semi Di Mais

6-7 cucchiai Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di ricotta con funghi, pulite e affettate i funghi champignons.

Versate in una padella l’olio e fate rosolare l’aglio. Una volta insaporito il tutto unite i funghi e cuoceteli per una decina di minuti.

Versate in una terrina la ricotta, i funghi tagliati grossolanamente e regolate di sale e di pepe. Aggiungete l’uovo e il pangrattato. Mescolate bene in modo da amalgamare tutti gli ingredienti.

Inumiditevi le mani e create delle polpette fino ad esaurire tutto il composto. Trasferite le polpette di ricotta e funghi in frigo per una decina di minuti in modo da rassodarle.

In una padella scaldate l’olio per friggere e cuocete le polpette rigirandole di tanto in tanto. Scolatele e trasferitele in un piatto con della carta assorbente.