napoli,-17enne-accoltella-la-ex-in-pieno-centro:-una-vendetta

Napoli, 17enne accoltella la sua ex (e coetanea) in pieno centro: ha finto di abbracciarla e poi ha menato un fendente alla gola

Sapeva che la sue ex avrebbe fatto quella strade e l’ha aspettata. Forse per parlarle, di sicuro era armato e le ha sferrato una coltellata alla gola, fortunatamente non mortale. per questo un 17enne di Napoli è stato rintracciato e arrestato nel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri.

Napoili, 17enne accoltella la sua ex in Piazza Plebiscito (photo Getty Images)

La vicenda si è consumata in pochi minuti, attorno allora di pranzo. La ragazza, coetanea del suo ex fidanzato, per ritornare a casa nei Quartieri Spagnoli passa sempre da Piazza Plebiscito. Pieno centro e in piena vista: è stata questa, paradossalmente, la sua fortuna. Perché quando il suo ex l’ha vista, si è avvicinato senza aspettare e ha cercato di abbracciarla.

Non accettava la fine della loro relazione, il chiarimento e la pace non ci sono stati nemmeno oggi e così è passati all’azione. Una coltellata nella zona del collo, poi è scappato. La 17enne, scossa e sanguinante, è riuscita comunque a raggiungere un’auto dei carabinieri che sostava in zona ed è stata soccorsa. Trasportata d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, per lei 10 giorni di prognosi.

Parallelamente però è scattata la caccia al feritore, rintracciato in fretta nella sua casa del quartiere San Lorenzo. Hanno trovato l’arma, così come i vestiti che indossava al momento del ferimento, ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Toccherà ora al Tribunale dei Minori decidere del suol destino

Napoli, nelle ultime ore un altro accoltellamento ha provocato un morto

Napoli, altri due fatti di cronaca legati ad accoltellamenti (Getty Images)

Quello della 17enne in piazza Plebiscito è il secondo fatto di sangue simile avvenuto oggi a Napoli. Un 30enne infatti ha ucciso sempre con un coltello il compagno della madre ed è recluso a Poggioreale in attesa di giudizio.

Ma non è tutto perché solo un paio di giorni fa a Mergellina, in piazzetta Leone, uno scontro tra due giovani era diventato una rissa con cinque coinvolti. Il bilancio è stato di un ferito in maniera grave, un 58enne (padre di uno dei due protagonisti) raggiunto da alcune coltellate all’addome.

Denunciate per la rissa tutte e cinque le persone: due ecuadoregni, padre e figlio, compreso il ferito grave. Ci sarebbero stati vecchi rancori legati a motivi di gelosia perché l’attuale compagna del ragazzo napoletano era stata legata al giovane straniero. Tutto da ricostruire il contorno, a partire dal fatto se l’incontro tra i due gruppi sua stato casuale oppure premeditato.